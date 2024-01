Contessa tra Benevento e Mantova, ma i sanniti chiedono tempo

Contessa della Turris conteso tra Mantova e Benevento – Foto Salvatore Varo

La Turris continua a vivere da protagonista i primi giorni di calciomercato. Dopo l’acquisto di Richard Marcone (che già si sta allenando agli ordini di Caneo) che sarà ufficializzato nelle prossime ore arrivano anche le prime notizie in uscita. Tra i nomi più in auge in fase di cessione c’è Sergio Contessa, che non ha convinto il tecnico sardo anche per colpa dei tanti stop che hanno messo spesso k.o l’esterno sinistro. Nelle ultime ore sul calciatore sono usciti i nomi di Mantova e Benevento, ma le due squadre hanno piani diversi per strappare il si del calciatore.

Contessa tra Mantova e Benevento, le ultime sulle due squadre

Il Benevento torna dunque a bussare alla porta corallina, dopo aver tentato un timido accenno di interessamento per l’attaccante Riccardo Maniero. I sanniti però per Sergio Contessa chiedono tempo. Infatti lo staff del presidente Vigorito ha deciso di voler iniziare il proprio mercato solamente dopo la sfida proprio contro la Turris di sabato pomeriggio (alle ore 16:30). Il motivo di questa attesa è legato alla volontà di capire bene le idee del neo tecnico Autieri in sede di mercato e la partita contro i corallini sarà il test per capire quale pedine mancano alla rosa. Proprio Autieri potrebbe essere un elemento decisivo sulla scelta di Contessa, visto che il calciatore ha condiviso con il tecnico quattro intense stagioni a Catanzaro.

Oltre il Benevento c’è anche il Mantova che si è mossa per saperne di più sull’esterno sinistro. Il club lombardo è fortemente interessato al calciatore e secondo le ultime raccolte potrebbe provare un assalto giù nei primi giorni per anticipare il Benevento e mettersi a buon punto nella trattativa. Naturalmente per entrambe la Turris non fa sconti, la richiesta è chiara e non si accetteranno sconti, anche perché parte del budget sarò poi speso per comprare un valido sostituto.