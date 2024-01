Turris, per Nicolao è lotta con il Monopoli. Da Padova spunta il nome di De Marchi

La Turris continua il suo mercato e mette nel mirino Nicolao e De Marchi

La Turris continua il suo mercato invernale e dopo aver annunciato Richard Marcone, ora prova a riempire gli altri tasselli richiesti dal tecnico Bruno Caneo. Dopo le varie voci di questi giorni i corallini hanno messo nel mirino altri due calciatori. Il tecnico sardo sembra essere stato chiaro, serve un giocatore tutta fascia a sinistra (complice anche la probabile uscita di Contessa) e un attaccante puro che possa far rifiatare Maniero, visto anche lo spostamento quasi definitivo di De Felice sulla fascia. Per questo motivo i due maggiori indiziati sembrano essere Giuseppe Nicolao e Michael De Marchi.

Da Padova arriva l’indiscrezione su De Marchi, mentre per Nicolao la Turris dovrà lottare

Michael De Marchi è l’ultimo nome spuntato fuori in questi giorni. L’attaccante del Padova è in uscita ed è appena rientrato da un infortunio allo scafoide che l’ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese e mezzo. Nello spezzone iniziale di stagione che ha giocato, l’attaccante ha collezionato tra campionato e coppa sette presenze ed una rete. Il calciatore però da quanto raccolto è cercato anche da Trento e Lucchese, con i toscani leggermente favoriti in questo momento. La Turris però monitora bene l’occasione e osserva anche altri nomi, tra tutti quello di Rossetti in uscita dal Potenza.

In chiave fascia sinistra, complice anche le tante voci su Contessa che sembra essere pronto a passare al Benevento nelle prossime settimane, è avanzato il nome di Giuseppe Nicolao. L’esterno attualmente a Brindisi vanta una splendida carriera con le maglie di Gubbio, Foggia e Latina su tutte, ed è uno dei nomi forti di questo mercato invernale. Il nativo di Nocera Inferiore però è entrato anche nel mirino del Monopoli che negli ultimi giorni ha sondato il terreno con la società che possiede il cartellino del calciatore. È attesa dunque una contromossa della Turris, visto che il calciatore sembra essere un grosso obiettivo della dirigenza corallina.