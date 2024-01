Turris-Caneo, la decisione è rimandata a domani. L’addio è sempre più vicino

Sarà domani la giornata chiave tra la Turris e Bruno Caneo per decidere il futuro dei corallini. Dopo la sconfitta odierna dei corallini a Potenza contro il Sorrento i vertici della società corallina si sono riuniti per discutere del futuro del tecnico sardo. Quanto emerso dalle ultime la decisione è rinviata a domani mattina quando ci sarà un incontro con Bruno Caneo in cui si deciderà in via consensuale se continuare o cambiare le proprie strade. Nel mentre la Turris sprofonda in classifica in attesa del Monopoli questa sera.

La decisione del futuro di Bruno Caneo alla Turris

Come riferisce il giornalista sportivo Luca Esposito, esperto della Serie C. La giornata di domani sarà quella decisiva per l’esonero di Bruno Caneo. Dopo l’incontro nel pomeriggio tra i vertiti della società, domani ci sarà un ulteriore incontro tra dirigenza e il tecnico per decidere il futuro. Con tutta probabilità sarà addio, da capire se con rescissione o dimissioni. Scelta favorita anche dallo “slot” lasciato libero da Gaetano Fontana in settimana, accasandosi al Latina.

Vi aggiorneremo sempre in modo costante sulla situazione, ma per ogni scelta ufficiale servirà aspettare la giornata di domani, ma con tutta probabilità contro il Messina la Turris avrà una nuova guida tecnica, da capire la scelta. Ma prima di ciò servirà aspettare domani mattina, quando ci sarà l’incontro tra le parti. Il tecnico sardo ha aperto il 2024 con tre sconfitte di fila che hanno messo la Turris in una posizione pessima in classifica, con la zona salvezza diretta distante cinque punti. Posizione che può peggiorare ancora in caso di vittoria del Monopoli questa sera contro il Potenza. Per i corallini dopo il Messina sabato sera, ci sarà la difficile trasferta di Picerno che aprirà ad una serie di partite decisive.