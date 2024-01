Turris, Maniero in dubbio per la sfida contro il Messina

La Turris verso il culmine una settimana intensa tra calciomercato e cambio d’allenatore, con l’arrivo di mister Menichini, presentato poi nella giornata di mercoledì alla stampa. Domani per i corallini c’è una sfida molto importante in chiave salvezza al Liguori contro il Messina dell’ex Giacomo Modica (che ha vestito la maglia della Turris nella stagione 84/85 segnando 4 reti in 26 presenze). Ci sono però ancora tanti dubbi da sciogliere per il tecnico nativo di Ponsacco, anche perché alcuni, tra cui Riccardo Maniero, rischiano di dare forfait per l’importante sfida in chiave classifica.

Maniero a rischio forfait per Turris-Messina, le ultime

Per la sfida di domani sera in programma alle ore 20:45 contro il Messina la Turris rischia di perdere Riccardo Maniero. L’attaccante corallino durante questa settimana ha avuto una serie di problemi fisici e la sua convocazione sarà decisa solo all’ultimo minuto, a seconda delle sensazioni del calciatore, con lo staff medico della Turris che sta facendo il possibile per recuperare il calciatore in tempo per l’importante sfida in zona salvezza.

Problemi dunque per mister Menichini che non ha ancora fatto ben intendere il modulo con cui schiererà i suoi domani sera, visto che il tecnico nativo di Ponsacco in questi allenamenti ha provato sia la difesa a 4 che quella a 3. Pronti a sostituire Maniero (in caso di ko del calciatore), ci saranno il nuovo arrivato Jallow oltre a Francesco De Felice e Angelo Guida (anche se il calciatore sembra pronto a salutare la maglia corallina). A disposizione anche Luca Giannone, Gianluca D’Auria e Luca Nocerino sulle fasce. Ma almeno per ora fare previsioni di formazioni sembra essere abbastanza difficile, con il tecnico toscano che nella giornata odierna farà le ultime prove prima di decidere in vista di domani sera.