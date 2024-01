Le probabili formazioni di Turris-Messina: tanti dubbi per Menichini in attacco

Stasera alle 20:45 ci sarà all’Amerigo Liguori l’esordio della Turris del nuovo tecnico Leonardo Menichini. Per il nativo di Ponsacco subito una sfida decisiva (in chiave classifica) contro il Messina. I corallini sono chiamati a vincere per continuare la corsa alla salvezza (vittoria ancora più necessaria dopo il successo della Virtus Francavilla nell’anticipo contro il Foggia). Dall’altra parte i siciliani che arrivano da un buon momento che è valsa la “mini fuga” dalla zona play-out ma un’eventuale sconfitta potrebbe complicare il cammino.

Le probabili formazioni di Turris-Messina

La squadra di Menichini dovrà fare a meno di Riccardo Maniero. Il bomber corallino è out a causa di un problema alla schiena che lo ha frenato per tutta la settimana. Dubbi anche sul modulo, ma la scelta dovrebbe virare su un 4-3-3. In porta confermato Marcone, in difesa a sinistra agirà Nicolao mentre a destra uno tra Cum e Maestrelli, con il secondo anche in ballottaggio al centro giocandosi una maglia con Serpe e Cocetta per affiancare Esempio. A centrocampo confermati Franco e Scaccabarozzi con Pugliese favorito su Matera per completare il trio. In avanti l’unico certo è Nocerino sulla sinistra, al centro Jallow cerca spazio nel ballottaggio con De Felice con D’Auria che insidia Giannone a destra.

TURRIS (4-3-3): Marcone, Cum, Maestrelli, Esempio, Nicolao; Scaccabarozzi, Franco, Pugliese, D’Auria, De Felice, Nocerino.

Il Messina continua con il suo 4-2-3-1 che sta dando i suoi frutti, Franco rientra dalla squalifica e sarà subito mandato in campo. Solito dilemma per il terzino sinistro, considerando le condizioni non ottimali di Polito, uscito malconcio dalla sfida col Taranto, con Ortisi leggermente favorito su Zona. In avanti dubbio sulla punta con Plescia e Luciani che si giocano la maglia in un testa a testa.

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Frisenna, Franco; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia.