Il parcheggio di via Circumvallazione a Torre del Greco, completamente pulito e diserbato il 17 gennaio scorso, nel giro di pochi giorni è ripiombato in condizioni indecorose.

Parcheggio Circumvallazione di nuovo sporchissimo

Avevamo documentato solo poche settimane fa l’attività di pulizia straordinaria e diserbo dell’area parcheggio di via Circumvallazione, a ridosso dell’ex orfanotrofio della SS. Trinità: una zona che, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbe diventare un biglietto da visita cittadino con l’installazione, proprio nei locali che hanno ospitato il centro vaccinale, del Museo virtuale del corallo e del cammeo.

Per lo spazzamento e la rimozione di tutti i rifiuti era stato necessario vietare la sosta alle auto durante la notte: l’intervento, per minimizzare i disagi ai tanti che utilizzano lo spiazzo per lasciare l’auto e recarsi nel centro cittadino, era partito alle primissime ore del mattino. Un’attività “straordinaria” per Torre del Greco, ma finita anche al centro di critiche social per il fatto che dovrebbe, invece, trattarsi di ordinaria amministrazione.

Invece il “sacrificio” è stato reso vano in pochi giorni e le immagini riprese dalle telecamere di VesuvioLive.it dimostrano quanto di ordinario ci sia ben poco: l’area parcheggio è tornata in condizioni igieniche pietose non per il “normale” (o quantomeno tollerabile) accumulo di cartacce, cicche di sigarette o piccoli rifiuti, ma per veri e propri gesti di reiterata inciviltà.

Rifiuti di ogni genere, grandi responsabilità dei cittadini

Basta guardarsi intorno per scorgere rifiuti di ogni genere: bottiglie di vetro, residui di bivacchi e veri e propri festini, cartoni di pizza, buste di spazzatura indifferenziata, ingombranti giochi in plastica per bambini, buste di note catene di fast-food non presenti in città ed abbandonate, quindi, da chi ha deciso di passare la serata fuori città per poi lasciarne gli sporchi residui a Torre del Greco. Ma questi sono soltanto alcuni esempi di ciò che si può trovare semplicemente guardando dietro le auto parcheggiate: sempre stando attenti a non pestare i “doni” lasciati dagli animali domestici e non rimossi dai padroni.

A chiudere il cerchio, i residui dell’impegno di alcuni cittadini nell’accudire una colonia felina da tempo presente nell’area. In uno scenario desolante come questo, potrebbe sembrare il minore dei mali, ma si nota come l’accumulo di scarti di cibo, vassoi in plastica, ombrelli per proteggere i cuccioli, il tutto poi abbandonato alle intemperie, contribuisca al degrado complessivo dell’area. Una nobile intenzione che sfocia in un mediocre risultato.

E vengono in mente le parole del parroco santo cittadino che diede impulso alla ricostruzione della città dopo una delle tante eruzioni del Vesuvio: “Fate bene il bene”. Chissà cosa direbbe Vincenzo Romano ai suoi concittadini due secoli dopo.