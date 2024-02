Il calendario della Turris fino al termine della stagione: tutte le date e orari

La Turris si prepara al rush finale di campionato, partite che saranno decisive per la corsa alla salvezza per gli uomini di Menichini che con la vittoria contro il Foggia vogliono aprire un ciclo vincente per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della zona play-out. Nella giornata odierna la Lega Pro ha reso noto il calendario fino all’ultima sfida di campionato (in programma sabato 28 aprile). Per i corallini c’è una netta maggioranza di sfide alle 20:45, ci sarà un altro monday night (contro la Casertana), solo una sfida di primo pomeriggio (contro il Catania domenica 24 marzo).

Il calendario della Turris fino al termine della stagione

Tanti scontri diretti e tante sfide di altissimo livello per i corallini di mister Leonardo Menichini. C’è ancora un turno infrasettimanale da giocare ed è in programma mercoledì 6 marzo quando i corallini andranno a Giugliano. Netta maggioranza di sfide alle 20:45 com’è stato spesso e volentieri il calendario della Turris fino a questo momento. Occhi puntati anche sul rush finale delle ultime due giornate, dove la Turris ospiterà il Monterosi in casa domenica 21 aprile alle 20:00 mentre l’ultima giornata ci sarà la trasferta a Brindisi sabato alle 18:30. Questo è il calendario completo:

Turris- Taranto domenica 3 marzo alle 18:30

Giugliano- Turris mercoledì 6 marzo alle 20:45

Turris-Casertana lunedì 11 marzo alle 20:45

Monopoli-Turris domenica 17 marzo alle 20:45

Turris-Catania domenica 24 marzo alle 14:00

Audace Cerignola-Turris sabato 30 marzo alle 20:45

Turris-Avellino domenica 7 aprile alle 20:45

Latina-Turris domenica 14 aprile alle 18:30

Turris-Monterosi domenica 21 aprile alle 20:00

Brindisi-Turris sabato 28 aprile alle 18:30