Turris, parte la missione Catania: due vittorie per arrivare allo scontro diretto da padroni del proprio destino

La Turris ha ancora tutto nelle sue mani. In un campionato dalle mille insidie, gli uomini di Menichini sono ancora in piena lotta per la salvezza diretta senza passare per i tanti temuti play-out. La situazione è chiara a tutti, con i corallini che guardano sia il Catania, che la penultima (attualmente il Monterosi). In questo momento creare il gap con i laziali sembra essere molto difficile (ricordiamo che servono minimo 9 punti), visto lo stato di forma dei biancorossi che sembrano non fermarsi più. Dunque il mirino dei corallini è sul Catania, squadra che è sempre di più in crisi nera.

La corsa della Turris, l’obiettivo Catania è vivo e lo scontro diretto è alle porte

Prima di Turris-Catania, i corallini avranno sul proprio percorso la Casertana (questa sera) e il Monopoli (domenica pomeriggio). Gli uomini di Menichini sono chiamati a recuperare più lunghezze possibile proprio dai siciliani. Un bottino che varia dai 4 ai 6 punti potrebbe essere la chiave di questa rimonta. L’augurio è quello di riuscire a strappare due vittorie, che darebbe quasi la certezza di arrivare allo scontro diretto di domenica 24 marzo con la possibilità di poter superare proprio i siciliani in caso di vittoria.

Parliamo del Catania, perché sembra essere la vittima plausibile di un’eventuale rimonta dei corallini. Attualmente nella parte bassa di classifica il Monterosi vola (in attesa di vederla di nuovo in campo stasera) oltre la Virtus Francavilla e il Monopoli che continuano a fare punti. Agli uomini di Menichini serve dunque guardare in avanti e sfruttare il momento del Catania che è disastroso, tra cambi d’allenatore, infortunati e un calendario molto complesso. Altra notizia che può far gioco della Turris è la finale di Coppa Italia Serie C che dovranno giocare proprio i siciliani quattro giorni prima dello scontro diretto del Liguori.

È lecito mettere un occhio anche sul Potenza, che è un punto sopra il Catania, ma le uniche speranze sono su un calendario che vede i rossoblu chiamati a scontrarsi con tutte squadre che hanno ancora obiettivi di classifica, tra play-off e salvezza. Naturalmente per fare ogni discorso c’è bisogno che la Turris inizi un filotto di successi, partendo proprio da stasera, per sfruttare (per ora) la possibilità di avere le speranze di salvezza diretta nelle proprie mani.