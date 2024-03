Al via la prevendita per i biglietti di Monopoli-Turris: settore ospiti a quasi 12 euro

Al via la prevendita dei biglietti per il settore ospite in vista di Monopoli-Turris

La Turris si prepara alla trasferta di domenica sera in quel di Monopoli. In una sfida decisiva per la corsa alla salvezza diretta. Partita sentita, con la società pugliese che per riempire il Veneziani ha voluto proporre un’offerta a tutti gli abbonati che è stata accolta in massa (dove ognuno può portare tre persone allo stadio a cifre simboliche). In mattinata invece sono arrivate comunicazioni anche per la prevendita del settore ospiti, fortunatamente non ci sono limitazioni di nessun tipo, la speranza è vedere più corallini possibili a riempire il settore ospiti per spingere gli uomini di Menichini.

Al via la prevendita per il settore ospiti di Monopoli-Turris: il comunicato

Questo il comunicato pubblicato dalla squadra corallina su tutti i propri canali ufficiali in vista della prevendita che è iniziata alle ore 12:30. Nella nota ci sono anche specificate le modalità per raggiungere lo stadio e l’orario in cui i tifosi corallini si dovranno far trovare all’esterno dello stadio: “Si comunica che dalle ore 12.30 è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida Monopoli-Turris di domenica 17 marzo alle ore 20,45, match valido per la 32esima giornata del campionato Lega Pro Girone C. I biglietti, acquistabili fino a Sabato 16 alle ore 19:00, sia online sia nei punti vendita del circuito ‘Ciaotickets’, hanno un costo di 10 euro + 1,50 euro d.d.p.

RIDOTTO (OVER 65; DONNE, Under 6-18; disabili 99%) – € 7,00 + € 1,50 PREVENDITA.

Inoltre si comunica il percorso da seguire per i tifosi: Uscita Monopoli Nord Cala Corvino.

Si indica come preferibile orario di arrivo le 19.30, per permettere il corretto svolgimento delle operazioni di trasporto”.

Partita molto importante, proprio come ne abbiamo parlato ieri durante l’ultima puntata di Turris Live, il talk-show di Vesuvio Live dedicato solo ed esclusivamente al mondo corallino. A seguire potrete trovare la puntata integrale di ieri: