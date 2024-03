Pugliese afferma: “Possiamo fare ancora di più. Oggi penso solo alla Turris”

La Turris si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro il Catania (calcio d’inizio ore 14:00). In vista della sfida e della sua ottima stagione ha parlato, ai microfoni di Otto Channel, il centrocampista Samuel Pugliese. Il classe 2004 è la sorpresa più bella di casa Turris, con Menichini che lo ha messo al centro del progetto, affidandogli con successo le chiavi del centrocampo. Il mediano però sarà grande assente di questo fine settimana causa squalifica, per colpa di un rosso per somma di cartellini subito a Monopoli. Una partita quella di domenica decisiva per le sorti della classifica, come ha ribadito anche Stefano Esempio durante l’ultima puntata di Turris Live.

Le parole di Samuel Pugliese sulla stagione della Turris e il suo momento personale

Queste le parole del talento avellinese a Focus Serie C, dove è stato ospite nella serata di ieri: “Da quando è arrivato Menichini in casa non abbiamo perso e stiamo giocando bene, lo dicono anche i risultati. È un ottimo allenatore. Io dico che possiamo fare di più, stiamo preparando la sfida casalinga con il Catania in un match delicato per la salvezza con punti pesanti in palio e speriamo di conquistare i tre punti. I tifosi ci sono sempre stati vicini, sia in casa che fuori. La Turris ha una grande tifoseria e ne sono innamorato. A Monopoli forse è emersa la paura di perdere”.

Sul suo futuro e l’ipotesi Avellino: “Mai dire mai su un futuro ad Avellino, ci spero, ma penso soprattutto a oggi e alla Turris e lo voglio ribadire ancora una volta. Anni fa l’Avellino mi aveva scartato per il mio fisico, mi considerava troppo piccolo per giocare a calcio e soprattutto troppo magro e decisero di mandarmi via”.