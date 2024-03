Turris, il responso del Giudice Sportivo: Pugliese squalificato per una giornata

Grazie al pareggio di domenica sera contro il Monopoli, la Turris è riuscita a portare un buon punto a casa per la classifica. Una discreta serata però rovinata dall’espulsione (per somma d’ammonizioni in pochi minuti) del gioiellino della mediana, Samuel Pugliese. Il centrocampista con Menichini ha trovato la sua consacrazione, diventando uno dei punti di riferimento della squadra corallina, ma a causa della squalifica dovrà saltare l’importantissimo scontro con il Catania di domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14:00).

Il Giudice Sportivo ferma Pugliese per un turno: la Turris senza lui e Casarini per il Catania

Il 18enne dunque non ci sarà per la complicata sfida di domenica pomeriggio contro il Catania. Partita che la Turris non si può permettere di sbagliare, per continuare a vivere la speranza e il sogno della salvezza diretta. Il calciatore, come comunicato nella nota del Giudice Sportivo, è stato squalificato per un turno, e rientrerà dunque per la trasferta contro l’Audace Cerignola.

Problemi ancora in mediana dunque per Menichini che rimane solo con il trio Franco, Scaccabarozzi e Siega. Con ogni probabilità saranno impiegati i primi due domenica pomeriggio, con Siega jolly dalla panchina. Ancora presto invece per Casarini, che in settimana ha mosso i primi passi sul campo, ma difficilmente sarà impiegabile per la sfida contro il Catania (come confermato dal tecnico corallino nelle ultime conferenze stampa). Ritorna dunque il centrocampo che ha giocato anche a Monopoli, con Daniele Franco in leggera ripresa fisica e mentale. Il giocatore sta mostrando a sprazzi il mediano tanto amato e coccolato qui a Torre del Greco. I ballottaggi sono ancora aperti e saranno chiusi solamente dopo l’ultimo allenamento di sabato mattina: il tecnico toscano vuole prima studiare ogni mossa per poi mandare in campo l’undici più funzionale per la delicatissima sfida.