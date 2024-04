Turris-Avellino, follia in campo e rissa tra giocatori: Esempio rischia un lungo stop

È un lunedì amarissimo per tutti i tifosi corallini, dopo la sconfitta nel derby di ieri sera contro l’Avellino. In casa Turris si prova a ripartire in vista delle ultime tre partite che saranno decisive per capire se arriverà una salvezza diretta oppure si dovrà passare per i play-out. Tanta delusione, tanto rammarico per com’è andata la sfida. Ci aspettava un risultato diverso o per lo meno una partita totalmente diversa rispetto a quella vista ieri all’Amerigo Liguori. A regnarla però è stato il nervosismo, i due cartellini rossi alzati nei confronti di Esempio e Maestrelli sono la notizia peggiore per mister Menichini.

Esempio rischia un lungo stop e Maestrelli salta Latina, la situazione in casa Turris

Due cartellini rossi che pesano tantissimo in vista del finale di stagione. Chi preoccupa maggiormente però in questo momento è Stefano Esempio. Il difensore corallino è stato espulso ieri sera nel parapiglia avvenuto al termine della prima frazione, dove più di qualche calciatore è venuto alle mani, con l’arbitro che tra calciatori graziati e altri totalmente non visti ha deciso di mandare sotto la doccia solamente il numero due corallino con D’Ausilio dell’Avellino. C’è timore dunque per la sanzione del Giudice Sportivo, perché la squalifica potrà essere lunga e la paura è che la stagione del difensore possa concludersi qui. Il rischio delle tre giornate è plausibile, dipenderà tutto dal referto dell’arbitro, ma la voce “condotta violenta” potrà far lievitare la squalifica.

Per Maestrelli invece sarà una sola giornata di squalifica, con il calciatore uscito dopo venti minuti per somma di ammonizioni. Salterà dunque la sfida di Latina di domenica prossima e ritornerà (salvo scelte clamorose) nello scontro diretto contro il Monterosi che si giocherà al Liguori tra due settimane, che per la Turris sarà decisivo.