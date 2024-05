Incidente in via Nazionale a Torre del Greco: schianto tra due auto alle prime luci del mattino

Incidente in via Nazionale a Torre del Greco - 26 maggio 2024

Incidente nella mattina di oggi, domenica 26 maggio 2024, in via Nazionale a Torre del Greco all’altezza del civico 256. Lo scontro è avvenuto alle prime ore della giornata, intorno alle ore 6:30.

Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma stando a vedere l’immagine è plausibile i conducenti delle due auto si siano scontrati probabilmente a causa di una precedenza non data, con la Ford grigia intenta a svoltare alla propria sinistra mentre dalla direziona opposta giungeva la Fiat di colore grigio scuro. Dati i segni visibili sulla Ford è probabile che l’impatto sia avvenuto ad una velocità piuttosto sostenuta. Danneggiato anche un palo della segnaletica verticale. Non sono note al momento le condizioni di salute dei passeggeri dei due veicoli. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Diversi incidenti nelle ultime settimane

Negli ultimi tempi nella città corallina degli incidenti si verificano con una certa regolarità, anche di una certa gravità. Lo scorso mese un uomo è morto alcuni giorni dopo essere stato coinvolto in uno scontro mentre a bordo della sua vespa. Nella notte tra il 4 e 5 aprile invece un episodio in via Circonvallazione, in una dinamica sempre di mancato rispetto delle precedenze unito all’alta velocità.