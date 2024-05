Primo Trofeo Città di Torre del Greco: al Liguori vince il Milan, quarto posto per la Turris

Si è concluso con la vittoria del Milan il Primo Trofeo Città di Torre del Greco, il quadrangolare di calcio che per due giorni ha messo di fronte le compagini under 17 delle tre squadre più titolate d’Italia, Juventus, Milan ed Inter, e gli allievi della Turris sul prato dello stadio Amerigo Liguori.

Primo Trofeo Città di Torre del Greco: “Una festa dello sport”

Un weekend all’insegna dello sport voluto dall’amministrazione targata Luigi Mennella con l’obiettivo di offrire una vetrina prestigiosa ai – si spera – futuri campioni torresi e, collateralmente ma non troppo, un’occasione per la città di “lasciarsi conoscere” nel solco di un rilancio turistico che il sindaco ha più volte auspicato nel suo primo anno alla guida di Palazzo Baronale.

L’auspicio del primo cittadino è che non sia stato un appuntamento estemporaneo ma l’inizio di una tradizione sportiva che, nei prossimi anni, potrebbe portare in città anche squadre da confini più lontani di quelli nazionali. “È stata una festa dello sport, la città ha risposto bene. Contiamo di replicare l’anno prossimo con accorgimenti, portando più squadre e magari giocando di sera”, sono state le parole di Mennella.

Turris ultima, ma i giovani corallini escono a testa alta

Sul campo, la Turris Under 17 è arrivata quarta ed ultima: ma la posizione non rende giustizia dell’effettivo livello tecnico dei ragazzi in casacca corallina. La sentenza arriva nella mattinata di domenica dopo la sconfitta ai rigori contro gli allievi della Juventus, dopo che, nei tempi regolamentari, il risultato era stato di 2-2.

Nella prima giornata di incontri preliminari, la Turris era stata sconfitta per 2 ad 1 dall’Inter: un tabellino che racconta, quindi, di un solo goal di scarto sul campo nell’intero torneo per la squadra di casa, che ha praticamente annullato il gap di categoria, di blasone ed anche fisico rispetto alle tre squadre venute dal nord.

Un gruppo di belle speranze quello della Turris Under 17 che si è misurato con realtà nazionali importanti davanti al pubblico di casa, numericamente povero (poche centinaia di persone sugli spalti del Liguori nel caldo weekend torrese) ma per nulla avaro di tifo e sostegno.

Sempre nei preliminari di sabato 25 maggio, il Milan Under 17 aveva battuto gli allievi bianconeri per 3-1 accedendo alla caldissima finale di domenica pomeriggio. Dopo i tempi regolamentari terminati con il risultato di 1-1, nei primissimi minuti dei supplementari i rossoneri hanno segnato il gol che è valso il trofeo. C’è comunque un pò di Campania tra i vincitori: il mister del Milan U17 è Giovanni Renna, originario di Cicciano che all’ombra della Madonnina sta macinando record nella categoria allievi.