Turris, Capriola incontra Menichini: colloquio a Roma per decidere il futuro

Sono giornate roventi in casa Turris. La (futura) proprietà Capriola da qualche settimana si sta muovendo con insistenza per l’avvenire dei corallini. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità del passaggio di consegne, salutando in modo ufficiale l’era Colantonio, la nuova proprietà sta già mettendo i primi passi per la stagione 2024/2025. Dopo gli intensi contatti con Di Somma, con le parti che sembrano essere arrivate ad un ottimo punto della trattativa, l’altro dubbio da sciogliere è legato a mister Menichini. Il tecnico di Ponsacco in queste ore dovrebbe incontrare lo stesso Capriola e si deciderà se iniziare o meno un percorso assieme.

Menichini e Capriola chiamati a decidere sul futuro. Nel mentre si muove la “nuova Turris”

Tutto è in bilico sul fronte allenatore. Menichini nelle scorse settimane ha rifiutato l’offerta del Sorrento per dare priorità alla Turris, con cui ha un ulteriore anno di contratto. Il tecnico vorrebbe rimanere un’altra stagione in quel di Torre del Greco per dare continuità al progetto iniziato a fine gennaio, che ha portato i corallini ad una miracolosa salvezza diretta all’ultima giornata. Il tecnico, spinto anche dall’amore e l’affetto che gli ha riservato la città, potrebbe accettare questa ulteriore sfida. L’incontro sarà dunque decisivo.

Sul fronte societario si muove qualcosa a livello anche di organigramma: come vi avevamo annunciato in anteprima nessuna carica della precedente gestione sarà riconfermata. Per il ruolo di ds Salvatore Di Somma è in pole position, con l’ex Avellino che è stato avvistato nei giorni scorsi in città. Novità importanti anche sul fronte direttore generale, di cui però si parlerà solo nel momento in cui ci sarà l’ufficialità del passaggio di quote. Occhi sulla settimana prossima che dovrebbe essere finalmente quella decisiva, così da poter entrare nel mese di luglio già proiettati alla stagione che sta per iniziare.