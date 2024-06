Turris, Menichini rifiuta l’offerta del Sorrento e aspetta i corallini

La Turris si avvicina al mese di luglio. Finalmente si torna a parlare di calcio, in attesa dell’ufficialità del passaggio di consegne dalla famiglia Colantonio ad Ettore Capriola per le cariche dirigenziali della squadra corallina. Nel mentre sembra finalmente muoversi qualcosa anche nei confronti di Leonardo Menichini, il vero uomo salvezza dell’ultima stagione ha un contratto per un altro anno con la Turris (grazie al rinnovo automatico a Serie C mantenuta). Infatti il tecnico oltre ad aver rifiutato la proposta del Sorrento sembra aver avuto i primi contatti col prossimo presidente della squadra di Torre del Greco.

No al Sorrento, Menichini aspetta solo la Turris e la nuova società

Nelle scorse settimane il Sorrento ha bussato prepotentemente alla porta di Leonardo Menichini. I rossoneri alla ricerca del sostituto di Maiuri hanno individuato il tecnico di Ponsacco come la persona giusta per mandare avanti un progetto che ha tanto sorpreso gli addetti ai lavori nel corso dell’ultima stagione, sfiorando la zona play-off. Menichini però è stato chiaro rifiutando l’offerta. La sua priorità è la Turris e preferisce aspettare notizie dalla squadra di Torre del Greco, impegnata nell’importante passaggio di consegne a livello societario.

Ettore Capriola però stando ad indiscrezioni nelle ultime ore ha avuto un primo contatto con il tecnico toscano, la volontà è quella di proseguire assieme anche la prossima stagione, grazie al contratto annuale che Menichini in questo momento ha in mano. Naturalmente il tutto sarà definito solo ed esclusivamente dopo l’annuncio del cambio in presidenza. Come Menichini anche alcuni giocatori sono stati contattati nei scorsi giorni. la volontà è quella di far ritornare il prima possibile tutto alla normalità e iniziare a programmare la stagione 2024/2025.