ESCLUSIVA/ Turris, con l’avvento di Ettore Capriola non rimarrà nessuno della vecchia dirigenza

Giornate concitate in casa Turris. Archiviato il capitolo iscrizione, i corallini adesso attendono l’esito del Tribunale di Torre Annunziata e il passaggio societario dalla famiglia Colantonio ad Ettore Capriola ed i suoi soci. Con l’avvento della nuova proprietà la piazza attende di conoscere anche chi saranno i nuovi nomi che comporranno l’organigramma. Ad alimentare le voci sono arrivate anche le dichiarazioni di Rosario Primicile, che pur avendo ammesso di aver avuto un “contatto” con gli imprenditori subentranti, non si è sbilanciato sul futuro.

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Vesuvio Live, con il passaggio alla nuova presidenza, non rimarrà nessuno del vecchio staff dirigenziale.

Cambio totale nella dirigenza della Turris, nessuna pedina sarà riconfermata

È questa la prima grande notizia che vi possiamo dare in anteprima, attestata da fonti certe. L’era Capriola (quando avrà ufficialmente il via) non vedrà la riconferma di pedine dirigenziali della precedente gestione. Cambieranno così tutte le figure, tra cui quella del direttore sportivo Rosario Primicile, che quest’anno è stato oggetto di critiche provenienti da una fazione di tifosi corallini.

I nomi dei nuovi innesti dirigenziali però saranno resi noti solamente quando inizierà effettivamente l’era Capriola: ora come ora è difficile dare una data ben definita. Approssimativamente il “closing” definitivo dovrebbe arrivare dopo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in attesa di avere una risposta positiva ed iniziare finalmente a programmare la stagione entrante con una situazione più stabile. Nel mentre siamo in attesa di nuovi aggiornamenti sulla questione, sperando di chiuderla positivamente il prima possibile.