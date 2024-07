Turris, il passaggio di quote non arriverà nei prossimi giorni: le ultime

Ancora rallentamenti sul fronte passaggio di quote con il closing che non arriverà nemmeno questa settimana per la Turris - Foto Salatore Varo

Il cielo continua ad essere nuvoloso in casa Turris. Nonostante il gruppo Capriola stia lavorando per costruire la squadra assieme al tecnico Conte e al direttore sportivo Napolitano, la situazione sul passaggio societario non trova ancora risposte confortanti. I corallini ricordiamo che esordiranno il prossimo 11 agosto in Coppa Italia contro il Team Altamura, mentre in campionato si partirà nella seconda metà di agosto. Nel mentre proviamo a raccontarvi le ultime sulla vicenda che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi corallini in questi ultimi giorni.

Il passaggio di testimone in casa Turris non arriverà nemmeno questa settimana

Tra un mese la Turris esordirà ufficialmente, in Coppa Italia contro la neopromossa Team Altamura, mentre il campionato inizierà nella seconda parte di agosto (mai come quest’anno senza nessun tipo di ritardo). Nel mentre sul fronte societario continuano ad arrivare notizie poco confortanti sulla vicenda passaggio di quote.

Si vociferava come questa fosse la settimana chiave per il il passaggio di testimone tra i Colantonio ed il gruppo di Ettore Capriola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, non saranno questi i giorni in cui finalmente si pronuncerà la parola “fine” sulla vicenda.

Il closing è dunque rinviato: stando alle informazioni ricevute, l’operazione non si farà neanche nei prossimi giorni. Colantonio potrebbe essere infatti fuori città per alcuni impegni.