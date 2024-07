L’avventura di Jallow alla Turris è già finita: si lavora alla sua cessione

Si inizia a delineare qualcosa anche in sede di mercato per la Turris. Nonostante la priorità sia sull’ufficialità del passaggio di quote da Colantonio a Capriola, su cui non ci sono ancora significative novità da segnalare, bisogna iniziare a guardare anche al futuro. Tra un mese esatto i corallini esordiranno in Coppa Italia contro il Team Altamura in casa al Liguori e nel mentre non ci sono ancora acquisti da segnalare. Sul fronte cessioni invece si inizia a muovere qualcosa dopo i primi summit tra la società, Conte e Napolitano. Tra i partenti sembra esserci anche il nome di Jallow.

Jallow pronto a salutare la Turris, smentite però le voci di Andria e Monterosi

Jallow è stato uno dei protagonisti assoluti della salvezza corallina, segnando gol decisivi e diventando uno dei punti di riferimento dell’attacco corallino. Il gambiano però con grandi probabilità non rimarrà a Torre del Greco, complice anche le decisioni prese dal nuovo staff corallino, con il calciatore che sembrerebbe lontano dal progetto. Motivo per cui si dovrebbe decidere per la divisione delle strade tra l’attaccante e la società corallina, che nel mirino ha già messo altri obiettivi per l’attacco.

Non saranno però Andria o Monterosi le prossime piazze dell’attaccante: nelle ultime ore la nostra redazione ha avuto una smentita su queste due voci che circolavano da qualche giorno sui social. Il calciatore con il suo staff sta guardando al meglio ogni proposta per decidere la prossima meta. Nel mentre si può considerare quasi al capolinea la sua importante parentesi in corallino, dove il calciatore si è fatto amare dai tifosi a suon di ottime prestazioni e da mister Menichini che ha sempre speso belle parole per l’attaccante quando è stato chiamato in causa.