Lo sfogo di Capriola dopo Latina: “Qualcuno vuole farci stancare, ma cosa ci sarebbe dopo?”

La Turris sabato sera ha raccolto il primo successo stagionale trovando una splendida vittoria contro il Latina grazie agli eurogol di Scaccabarozzi e Morrone. Una prestazione che ha rivitalizzato l’ambiente dopo gli zero punti conquistati nelle prime due giornate. Serata di festa per tutti, tranne per qualcuno. Infatti il presidente Ettore Capriola sui propri canali social oltre essersi congratulato con i suoi ragazzi, spara un attacco verso alcune figure che a detta del numero uno corallino “vogliono rovinare la festa”.

Le parole di Ettore Capriola dopo la vittoria della Turris contro il Latina

Il presidente corallino ha commentato così la vittoria dei suoi, attaccando le critiche e lasciando i tifosi con un punto di domanda alla fine del proprio post: “Ieri sera, nel momento del meritato festeggiamento, i soliti noti hanno fatto di tutto per rovinarci la festa continuando a criticarci negativamente (cfr. fuori onda). Io non ci sto’ e non intendo piegarmi come peraltro non mi sono mai piegato davanti ad episodi del genere. Però inizio ad essere amareggiato dai comportamenti di questi pochi soggetti sempre pronti a puntarci il dito contro con atteggiamento inquisitorio. Il risultato sportivo di ieri dimostra che il nostro progetto è valido e che non siamo “inesperti” o “improvvisati del calcio”. La nostra capacità manageriale è utilizzabile per ogni azienda, anche calcistica”.