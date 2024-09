Torre del Greco, specchi stradali ripristinati in periferia dopo la segnalazione dell’opposizione

Ripristinati gli specchi stradali parabolici nelle vie del quartiere Litoranea dopo la segnalazione del consigliere di opposizione Michele Langella.

Specchi stradali ripristinati in 48 ore

Una situazione di pericolo ed abbandono che interessava la periferia da parecchi mesi si è risolta grazie all’intervento del consigliere comunale di opposizione Michele Langella, esponente di riferimento del quartiere Litoranea a Torre del Greco.

In particolare, si tratta dell’assenza degli specchi stradali parabolici ormai divenuti inesistenti in diverse strade della zona: l’assenza di queste installazioni creava non poche situazioni di rischio a pedoni ed automobilisti in situazioni di scarsa visibilità, incroci stretti e stradine secondarie di cui la periferia torrese è piena.

Avevamo documentato lo stato delle cose già 10 mesi fa, nel novembre 2023, con un reportage proprio nelle vie a ridosso della Litoranea, abbandonate al degrado: oltre alle erbacce, ai rifiuti e alle situazioni di scarsa illuminazione e vigilanza, avevamo riportato anche le situazioni di carente segnalazione stradale e mancanza di dispositivi di sicurezza, come appunto gli specchi stradali.

Langella: “Bene, ma evitiamo attese bibliche”

Si è rivelata necessaria una formale richiesta agli uffici preposti da parte del consigliere Langella del 3 settembre scorso: nella missiva si faceva presente della mancanza, da più di un anno, degli specchi, in particolare in III Traversa S.Maria la Bruna, viale Europa nei pressi della parrocchia di S.Vincenzo a Postiglione e via Ferdinando di Borbone.

Con un “detto-fatto“, quasi di borrielliana memoria, è stato lo stesso Michele Langella a documentare sui social, con tanto di foto, l’intervento effettuato in tempi record già la sera del 5 settembre. “Un sentito ringraziamento al Dirigente e al Funzionario della Polizia Municipale che subito si sono attivati per dar seguito alla nostra richiesta – dichiara Langella – Mi auguro che in futuro queste opere di ordinaria amministrazione non necessitino più di impulsi forzati e di attese bibliche! Nell’attesa noi continuiamo ad esserci e a lavorare per la nostra città“.

Langella sottolinea anche: “Incredibile come in una città grande e complessa come Torre del Greco gli interventi di ordinaria amministrazione – dall’arredo urbano, agli specchi, al taglio dell’erba – debbano essere compulsati dalla parte politica, dai consiglieri di maggioranza ed opposizione, e non ci siano delle professionalità preposte a queste verifiche. Ancora maggiore quindi è il mio plauso al funzionario che si è fatto carico della mia richiesta in pochissimo tempo, ma ancor più pressante si rivela l’esigenza di integrare la forza lavoro necessaria per il corretto funzionamento della macchina comunale”.

Uno spirito di partecipazione e collaborazione amministrativa che ha caratterizzato in più momenti la vita di questo primo anno (più qualche mese di “rodaggio”) dell’amministrazione targata Luigi Mennella e che – almeno stavolta – si è rivelata utile per conseguire risultati certamente utili per la collettività ed in particolare per la sicurezza stradale dei residenti delle strade interessate.

L’intervento lampo non ha però risolto completamente il problema della sicurezza stradale in zona: sarebbero almeno altri 5 i punti del quartiere in cui le condizioni stradali richiederebbero l’installazione degli specchi parabolici che, al momento, ancora mancano.