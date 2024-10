Conte prima di Turris-Giugliano: “Siamo mentalmente liberi. Out Trotta, torna Boli”

Alla vigilia di Turris-Giugliano, ai microfoni della stampa ha parlato Mirko Conte. Il tecnico dei corallini vuole sfruttare l’energia positiva dopo il derby vinto venerdì a Cava dei Tirreni, ma non fa proclami, sarà una partita tosta.

Le parole di Conte prima di Turris-Giugliano

Ritornando al derby precedente: “L’accoglienza dopo la partita è stata fantastica e sorprendente. Però me l’aspettavo perché ho capito che la squadra è seguita e amata dalla propria gente e il fatto di aver dato una grande soddisfazione va oltre ai semplici tre punti. Ogni settimana però è uguale, abbiamo massimo entusiasmo e tutti si sono messi a disposizione per il bene della squadra. Le vittorie naturalmente aiutano e specialmente quando è arrivata in un derby e con una diretta avversaria aiuta e non poco”.

Infortunati?: “Trotta out per problema muscolare, Scaccabarozzi sta recuperando mentre Boli sarà arruolato. Per Giannone invece tutto ok, sarà regolarmente con noi”.

Trio dei piccoli dal primo?: “Ho un idea chiara ma non te la dico. Vediamo domani prima della sfida”.

Armiento?: “La Serie C non è facile per tutti, specialmente per chi che come lui è alla prima esperienza. Carlo comunque si sta mettendo a disposizione e ricordiamo che arrivava da un infortunio. Di conseguenza non mi potevo aspettare subito il 100%. A Cava è entrato ed ha dato il suo contributo ma mi aspetto di più perché conosco le sue abilità”.

Giugliano?: “Sappiamo che giochiamo in casa e dobbiamo dare continuità ai risultati con prestazioni importanti. Nei novanta minuti dobbiamo costruire le nostre idee sapendo che contro abbiamo una squadra che sta molto bene fisicamente e mentalmente. Però siamo mentalmente liberi e interpreteremo la gara a viso aperto conoscendo le loro caratteristiche. Serve fare un gara tosta come venerdì scorso. Noi vogliamo dare il massimo come abbiamo sempre fatto dalla terza giornata, perché le prime due continuo a non contarle però le cito solo per la voglia messa dai ragazzi di giocare nonostante le difficoltà”.