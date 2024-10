Cittadella dello Sport a viale Europa, partono i lavori. Mennella: “Momento storico”

Cittadella dello sport, partono i lavori per il palazzetto

Sono partiti i lavori per la realizzazione della Cittadella dello Sport in viale Europa a Torre del Greco: ospiterà palazzetto, impianto natatorio ed il nuovo stadio cittadino.

Cittadella dello Sport, partono i lavori a viale Europa

Non si tratta letteralmente della “prima pietra”, perché prima di posarla sono necessari lavori per predisporre l’area ed il terreno. Il momento è, quindi, meno solenne ma, nel concreto, ugualmente importante.

L’avvio dei lavori nell’area di viale Europa, con il picchettamento ed i sopralluoghi da parte dei tecnici è stato annunciato dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella con delle eloquenti foto attraverso i social che mostrano gli spazi ed i professionisti al lavoro.

Le immagini sono state pubblicate ieri, 16 ottobre 2024. “Palazzetto dello Sport, sono iniziati i lavori a viale Europa. È un momento storico per la città di Torre del Greco!”. Queste le parole del primo cittadino nella didascalia che accompagna le fotografie.

Torre avrà un palazzetto ed una piscina comunale

Si tratta di uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Mennella per il quale, burocrazia permettendo, il percorso procede nel solco tracciato. Esempio, finora, di proficua continuità amministrativa, la Cittadella che potrebbe vedere la luce in un tempo non troppo lungo è stata finanziata grazie a fondi ottenuti dalla precedente amministrazione Palomba.

Il compito di dettagliare il progetto e renderlo fruibile alla cittadinanza è passato nelle mani del sindaco Mennella che fin dall’inizio della consiliatura ha spinto per rendere lo sport un punto centrale non solo della vita cittadina ma anche un mezzo di promozione territoriale.

Cittadella dello Sport, ora i tifosi aspettano lo stadio

Prossimo passo, quello atteso dai tanti tifosi corallini, sarà quello di veder nascere il nuovo stadio cittadino di fianco a palazzetto dello sport ed impianto natatorio, sempre nell’area di viale Europa: un sogno che gli appassionati inseguono, tra promesse e speranze, da circa 30 anni.

Ma stavolta, con le scarpe antinfortunistiche che calcano il terreno, la visita di esponenti autorevoli dello sport nazionale come Giovanni Malagò la scorsa primavera, i rendering mozzafiato e le altre strutture sportive che a breve potrebbero prendere vita, sembra quantomai realistico.