Sono giunti a Torre del Greco dagli USA per scoprire la città ed inserirla nei circuiti turistici internazionali: ecco il giudizio di un tour operator d’elite di New York.

A Torre dagli USA per scoprire la città: “Una gemma nascosta”

Per due giorni, sette operatori turistici internazionali hanno visitato Torre del Greco e le città vicine, partendo dal Vesuvio e dai terreni che ospiteranno uno spettacolare sentiero verso il cratere. Hanno piantato alberi, prima di visitare Villa delle Ginestre e diverse strutture ricettive del territorio.

Poi una visita alle chiese cittadine e ai laboratori di lavorazione del corallo con tanto di esperienza ai banchetti, a lavorare in prima persona l’oro rosso, prima di dirigersi verso Ercolano, Portici e San Giorgio. Il tour che fa parte di un programma di valorizzazione turistica promosso dal consorzio Costa del Vesuvio e condiviso da Federalberghi Costa del Vesuvio, nasce dall’iniziativa delle associazioni Sviluppo Area Porto e della fondiaria Oasi Vesuvio, organizzatori dello stand alla recente Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

Esperienza positiva, a leggere ciò che uno degli operatori ha scritto sulle proprie pagine social appena rientrato negli States: di seguito la traduzione del claim di BeeYond Travel, agenzia di New York. Il giudizio assume un valore ancora più positivo se si considera che l’agenzia si occupa non di vacanze a basso costo ma di esperienze luxury tailor-made, ovvero pacchetti personalizzati per clientela medio alta.

A Torre del Greco “fascino autentico senza la folla”

Questo è quanto riportato sulle pagine social dell’agenzia: Scopri Torre del Greco: Una Gemma Nascosta vicino Napoli! Molti dei nostri ospiti conoscono le splendide coste sorrentine e amalfitana, ma siamo entusiasti di presentarvi Torre del Greco, un’incantevole cittadina appena fuori Napoli, dove sfuggirete alla folla scoprendo una ricca tradizione artigianale.

Cosa lo rende speciale? Torre del Greco è rinomata per i suoi laboratori di corallo e cammeo, dove gli artigiani perfezionano il loro mestiere da generazioni. Ed ecco la parte emozionante: dopo la nostra recente visita, siamo entusiasti di condividere che stiamo collaborando con fornitori locali per offrire workshop pratici esclusivi! Inoltre, avrai la possibilità di acquistare queste raffinate opere d’arte a prezzi incredibili.

A BeeYond Travel ci dedichiamo alla promozione del turismo lento, collegando i nostri ospiti a parti d’Italia meno conosciute ma altrettanto belle. In luoghi come Torre del Greco, troverai persone accoglienti, ospitalità genuina e un ritmo che ti permette di abbracciare appieno la cultura e la storia.

Perché venire a trovarmi? Fascino autentico senza la folla. Opportunità uniche per partecipare all’artigianato corallo e cammeo. Deliziosi piatti locali con frutti di mare e sapori tradizionali. Splendide vedute costiere e vicinanza al Vesuvio. Gita perfetta da Sorrento, Amalfi o Napoli! Fascino autentico senza la folla.

Per un’esperienza davvero speciale e fuori dal sentiero, Torre del Greco è il connubio perfetto di storia, arte e tranquillità. Portiamo questo tesoro nascosto alla tua prossima avventura italiana!