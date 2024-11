Chi è Pietro Varriale, il nuovo nome che circola in casa Turris: era al Liguori

Pietro Varriale avvistato al Liguori, è lui il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo della Turris

Aria di cambiamenti in casa Turris: si avvicina la prima data di scadenza tra le varie indicate da Ettore Capriola nell’incontro avuto all’esterno del Liguori sabato scorso con i tifosi.

Il primo cambio potrebbe essere nel ruolo di direttore sportivo, con l’arrivo del giovane Pietro Varriale. L’ex calciatore è stato avvistato ieri sera durante la sfida finita in pareggio tra Turris e Team Altamura e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio del suo ingresso nel mondo rosso corallo.

Chi è Pietro Varriale, il ds candidato numero uno alla poltrona della Turris

Una vita da calciatore, con gli esordi nella Lazio, prima di una lunghissima trafila tra C1 e C2 vestendo maglie importantissime come quelle di Catania, Benevento, Olbia, prima di chiudere la sua carriera al Pomigliano.

Nei biancocelesti veniva soprannominato il “piccolo Mihajlovic” come raccontato da lui in un’intervista: “Con Sinisa mi sono allenato per due stagioni. Una grandissima personalità e una persona veramente eccezionale. Era uno dei pochi che mi dava veramente confidenza. Quando giocavo mi chiamavano “Piccolo Mihajlovic” perché avevo il gol su punzione nel sangue. Mi ha insegnato tanto, anche e sopratutto il modo di calciare”.

Dopo aver conseguito il diploma per l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo ha iniziato la sua nuova carriera all’AfroNapoli, per poi passare al Givova Capri Anacapri riuscendo a raccogliere la salvezza.

Nei prossimi giorni se non nelle prossime ore si saprà sicuramente di più in merito a questa situazione ma tutte le strade portano all’ex Capri Anacapri.