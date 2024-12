ULTIM’ORA/ Processione dell’Immacolata rinviata per il maltempo: i dettagli

Rinviata la processione dell’Immacolata a Torre del Greco: la notizia giunta pochi minuti fa

Immacolata, rinviata la processione dell’8 dicembre

Ultim’ora da Torre del Greco: la processione dell’8 dicembre è stata rinviata. L’Immacolata non uscirà questo weekend a causa del meteo che prevede maltempo. La notizia era nell’aria già da giorni, con la città sulle spine ed attenta a spulciare siti specializzati di meteo per capire come sarebbero state le condizioni di domenica. L’uscita del carro è stata quindi rinviata a domenica 15 dicembre.

Non era mai successo che, per avverse condizioni meteorologiche, il rinvio della processione arrivasse circa 48 ore prima dell’uscita: merito (o colpa), sembrerebbe, delle misure di sicurezza che dal 2017 impongono di transennare l’area di piazza Santa Croce, nella quale ci si aspetta, come ogni anno, un forte affollamento di fedeli. Un’organizzazione che richiede tempo, che non lascia spazio ad improvvisazione e che avrebbe quindi convinto i responsabili ad anticipare un rinvio che – solitamente – in caso di maltempo è sempre giunto pochi minuti prima dell’uscita del carro, tradizionalmente prevista per le ore 10 dell’8 dicembre.

La decisione pare essere stata presa da un comitato pubblico per la sicurezza, al quale hanno preso parte esponenti degli enti locali: la notizia è stata diffusa dallo stesso progettista del carro, Costantino Linguella, tra l’altro stretto collaboratore del sindaco Luigi Mennella, e confermata da persone molto vicine alla Basilica di Santa Croce ed all’organizzazione della festa.

Sarebbero invece confermati tutti gli eventi antecedenti alla processione: sia la girata di domani 7 dicembre, sia la messa dei portatori alle ore 8 di domenica mattina in chiesa. Altri aggiornamenti saranno pubblicati nelle prossime ore.

Confermata la girata e la messa dei portatori: in diretta su Vesuviolive.it

Vesuviolive.it e l’altra testata web cittadina TVCITY hanno scelto di unire le forze per portare la festa più attesa dai torresi sempre più lontano. Una co-produzione tra testate giornalistiche in occasione dell’Immacolata, l’evento che più di ogni altro unisce la città in un unico grande cuore, che permetterà di trasmettere le dirette unitamente sui canali social di Vesuviolive.it, di TVCITY e sulle rispettive pagine web.

Da sabato 7 dicembre, alle ore 13 circa, partiranno le dirette streaming degli eventi legati all’Immacolata, in attesa della tradizionale girata:

Sabato 7 dicembre – Ore 14.00 – Girata del carro

Dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi – Celebrazione Eucaristica, Buonanotte a Maria, Carricielli, Scala Santa.

Domenica 8 dicembre – Ore 8.00 – Messa dei portatori

La diretta della processione è invece rimandata al giorno 15 dicembre, a partire dalle ore 10.00.

La diretta sarà disponibile sul sito Vesuviolive.it, sulle pagine Facebook di Vesuviolive.it e TVCITY e su YouTube, sul canale VesuvioLiveTV. Sarà possibile seguire le dirette anche in TV, purché il vostro apparecchio sia di tipo “Smart TV”, cioè supporti il collegamento ad internet: basterà aprire l’app di YouTube, cercare il canale VesuvioLiveTV e godersi la festa più attesa di Torre del Greco.