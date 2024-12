Anticipata Turris-Crotone: i corallini in campo sabato alle 15:00

Anticipata la sfida del girone C di Serie C tra Turris e Crotone inizialmente in programma domenica 15 dicembre (Foto Salvatore Varo)

La Turris cambia il giorno per la sfida contro il Crotone. La partita inizialmente in programma domenica 15 dicembre alle ore 12:30 è stata anticipata a sabato 14 dicembre alle ore 15:00. Il tutto per permettere il regolare svolgimento della processione dell’Immacolata a Torre del Greco, evento in programma inizialmente lo scorso 8 dicembre ma posticipato causa maltempo alla domenica successiva. La scelta è stata fatta dalla Procura dopo aver analizzato bene il caso è data priorità alla processione e dunque per ordine pubblico si è deciso di anticipare la sfida del girone C di Serie C.

Anticipata Turris-Crotone per ordine pubblico, domenica spazio all’Immacolata

La decisione arrivata dopo specifica richiesta degli organi competenti è stata approvata e per motivi di ordine pubblico, la Turris scenderà in campo sabato pomeriggio contro il Crotone di Emilio Longo (tra le tante anche ex dei corallini). Partita di fondamentale importanza per tutto l’ambiente corallino che aspetta trepidantemente la data del 16 dicembre per scoprire il proprio futuro in questa stagione, con la diatriba societaria che è oramai su tutti i giornali e portali web italiani.

In questo momento così difficile però il campo è totalmente passato in secondo piano. I corallini scenderanno in campo sabato alle ore 15:00 e potrebbe essere l’ultima partita prima del terzo deferimento. Che non vedrebbe la radiazione immediata della squadra, che si troverebbe a scendere in campo fino alla metà di gennaio. La speranza naturalmente è quella di scongiurare questo scenario che però giorno dopo giorno si fa sempre più grande. A Torre del Greco arriverà un Crotone che cerca rivalsa dopo la sconfitta per 2-3 ai danni della Casertana di settimana scorsa, per continuare a correre verso la zona play-off che per ora è agganciata con le unghie.