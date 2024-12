Il Crotone passeggia al Liguori, la Turris cade 0-5

Sconfitta per la Turris che cade in casa contro il Crotone con un secco 0-5

A Torre del Greco il Crotone saccheggia il Liguori con un netto 0-5 ai danni della Turris. C’è poco da fare con la squadra corallina che ha definitivamente accusato il colpo della situazione societaria (che però potrebbe essere clamorosamente salvata in extremis). I corallini in campo sono vittima dei calabresi che mettono subito la partita sui propri binari prima di dilagare nella ripresa. Sarà un lunedì decisivo in casa Turris, per scoprire il proprio futuro.

La cronaca di Turris-Crotone

Il Crotone passa subito in vantaggio contro la Turris con Oviszach che al settimo minuto appoggia indisturbato nella porta di Marcone dopo un rapido contropiede dei suoi. La reazione corallina è tutta nella punizione di Onofrietti, con il portiere ospite che mette in corner, per il resto pochi spazi con tanto fraseggio sterile che non crea nessun tipo di pericolo. Al 36′ arriva il raddoppio ospite con Tumminiello che insacca indisturbato su cross da piazzato. Per i corallini invece non ci sono reazioni, con gli uomini di Conte totalmente in bambola e mai realmente pericolosi, se non di nuovo con Onofrietti che servito da Scaccabarozzi non riesce a capitalizzare.

La ripresa vede un sussulto corallino con Ekuban che fallisce clamorosamente da pochi passi su cross dalla destra. Gol mangiato e gol subito per i corallini, al 54′ arriva il tris ospite con Guerini che insacca su assist di Vitale. Lo stesso Guerini è autore di una doppietta pochi minuti dopo mettendo dentro un facile tap-in dopo il riflesso di Marcone su Tumminello. Al 79′ arriva anche il quinto gol ospite col numero dieci vitale che con un bel tiro al volo di sinistro insacca con Marcone incolpevole. I corallini nonostante i tanti cambi non danno segni di vita (da segnalare l’uscita di campo di Ricci per infortunio alla spalla) e dopo quattro minuti di recupero vedono il sipario calare con una sconfitta che in classifica pesa.