Turris, continua il caos: si dimettono anche Maggiani (prep. portieri) e Borriello (match-analyst)

Caos in casa Turris, si dimezza anche lo staff tecnico: dimissioni per Borriello e Maggiani

Caos in casa Turris, si dimezza anche lo staff tecnico: dimissioni per Borriello e Maggiani

Il caos regna sempre di più sovrano in casa Turris. I corallini nonostante lo scampato pericolo, per ora, della radiazione, stanno vivendo una settimana complicatissima. Martedì è arrivato l’esonero di mister Mirko Conte (senza annuncio ufficiale), ieri invece la squadra si è rifiutata di allenarsi, dedicandosi solo ad un blando riscaldamento in segno di protesta. Nella giornata odierna invece, alla vigilia della sfida contro il Monopoli sono arrivate le dimissioni di Emanuele Maggiani (preparatore dei portieri) e di Alex Borriello (match-analyst), due figure che da anni erano nello staff tecnico della Turris.

Continua il caos, nello staff tecnico della Turris si dimettono Maggiani e Borriello

Un vero e proprio terremoto in atto quello in casa corallina. Dopo l’addio a Mirko Conte, arrivano le dimissioni di Emanuele Maggiani e Alex Borriello, due figure storiche dello staff tecnico della Turris. Addio con effetto immediato, dunque non ci saranno domani a Monopoli seduti in panchina, dove invece ci saranno Enzo Forzati in veste di primo allenatore e Lorenzo Salvatore che accompagnerà l’oramai ex secondo di Conte.

Anche col gruppo squadra l’aria che tira non è delle migliori. Stamattina la squadra ha deciso di allenarsi anche in vista della partenza verso Monopoli che dovrebbe essere in giornata, ma paradossalmente ancora da confermare. Molti sono pronti all’addio una volta aperto il mercato di gennaio, tante le richieste arrivate con i top che quasi tutti saluteranno la compagine corallina alla ricerca di maggiore fortuna e stabilità. Dubbi anche sul prossimo allenatore: l’ipotesi primaria è quella legata a Guido Di Deo, essendo ancora sotto contratto con la Turris, ma gli ultimi contatti sono tutt’altro che positivi con il tecnico che vuole capire bene le sorti del club corallino prima di dare una risposta.