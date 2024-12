Turris, Primicile: “Capriola è imprevedibile. Non avremo discorsi futuri con lui”

Le parole di Rosario Primicile sul futuro della Turris e sugli ultimi confusionari giorni

Intervenuto ai microfoni di OttoChannel durante il programma Focus Serie C, l’ex direttore sportivo ha parlato delle ultime di casa Turris. Lo stesso Rosario Primicile nei giorni scorsi ha aiutato la società corallina nella corsa contro il tempo del 16 dicembre, un aiuto dato in sinergia con Antonio Colantonio, che però (come ha confermato anche l’ex presidente) sarà l’ultimo messo a disposizione di Ettore Capriola, che ha deciso di voler continuare autonomamente la sua avventura alla Turris.

Le parole di Rosario Primicile sulle ultime di casa Turris

“Commentare da tifoso e da ex direttore per me non è semplice. La situazione è abbastanza preoccupante e seria. Lo si sente attraverso i media e lo si percepisce nell’ambiente esterno. La Turris sta vivendo probabilmente il momento più difficile degli ultimi anni. Questo mi dispiace molto. Esclusione? Lunedì sono stato al campo e sono stato vicino alla società. Pensavo di aver dato una mano forte per cercare di scongiurare questa problematica. Realmente non so perché il presidente ha operato materialmente nei bonifici. Se oggi dovessi dire come e quando, non posso perché è una cosa che va chiesta alla proprietà”.

“Nel pomeriggio ho saputo che il rischio è un punto di penalizzazione, forse. Ci auguriamo tutti che sia così e che sia evitata la radiazione. Il presidente attuale ci stupisce ed è imprevedibile. Dovrebbe esserci soltanto un punto di penalizzazione. 16 febbraio? Sono stato categorico in un’intervista e oggi c’è stato un comunicato del presidente Colantonio. Ha dato la sua disponibilità, ma si è tirato fuori dopo l’ultimatum. Non ci saranno discorsi futuri con la proprietà e con Capriola. La famiglia Colantonio ha dato una mano con la liquidità, ma è finita lì. È stato vicino alla città e si era reso disponibile per una collaborazione futura”.