Nicola Piovani, premio Oscar per “La vita è bella”, a Torre del Greco per un concerto benefico

Attesa per Nicola Piovani, uno dei più grandi musicisti italiani, autore di indimenticabili colonne sonore: sarà a Torre del Greco il 29 dicembre nell’ambito degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale.

Nicola Piovani si esibisce a Torre del Greco

Sarà in concerto al teatro Corallo in villa comunale Ciaravolo il maestro Nicola Piovani. Una carriera memorabile, autore di decine di colonne sonore per i grandi del cinema e per tantissime produzioni televisive, Piovani ha lavorato con personaggi del calibro di Mario Monicelli, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini e Roberto Benigni, solo per citarne alcuni.

Con l’attore toscano raggiunge una delle vette più alte della sua produzione, firmando la colonna sonora del film “La vita è bella” che gli varrà il Premio Oscar nel 1999.

Le “Note a margine” di Piovani sulla sua straordinaria carriera

Piovani porterà a Torre del Greco il suo spettacolo “Note a margine”: una sorta di racconto autobiografico, commissionatogli dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”).

È uno spettacolo in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, dai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità.

Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso.

“Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”, è uno degli aforismi di Piovani e rende bene l’idea di un percorso personale e professionale che ha consentito di ricamare in musica i più suggestivi ricordi per intere generazioni di spettatori di cinema, teatro e TV.

Il concerto-racconto si terrà domenica 29 dicembre alle ore 20.30 presso il teatro Corallo in villa comunale Ciaravolo a Torre del Greco ed avrà uno scopo soprattutto benefico: prezzo del biglietto 7 euro, l’incasso sarà devoluto a favore di progetti di inclusione per la disabilità.

Ricco calendario di eventi per il Natale torrese

Il progetto si inserisce nell’ambito del cartellone di appuntamenti messo in piedi dall’amministrazione comunale guidata da Luigi Mennella con la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Oltre l’attesissima esibizione di Piovani, ecco alcuni tra i più importanti appuntamenti per i giorni a venire: lunedì 23 dicembre, alle 20.30 è in programma sul palco della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele l’esibizione Eric Waddel & Abundant life gospel singers. Sempre in villa, sabato 28 Kiepò proporrà “A paranza r’o lione”.

Natale in chiesa, mostre e presepi viventi nelle parrocchie cittadine

Va avanti con successo anche la sezione “Natale in chiesa”: giovedì 26, nella Santissima Annunziata, la Pro Loco di Torre del Greco propone “Il Natale dei popoli”, mentre dal 24 dicembre e fino a tutto il 12 gennaio al santuario del Buon Consiglio, l’associazione italiana Amici del presepe apre (alle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19) il “Grande presepe scenografico e la mostra presepiale”. Presepe vivente, infine, a Santa Maria di Portosalvo nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre e il 3 e 4 gennaio dalle 19.30 alle 22.30.

Presepe vivente a Torre del Greco, nella parrocchia di Portosalvo

Per il Natale in strada, altro fine settimana all’insegna dell’allegria e del divertimento nell’area dell’isola pedonale presente in centro città: sabato 28 dicembre dalle 17.30 e domenica 29 alle 10.30, Magicaboola brass band propone performance musicali itineranti.

Sabato pomeriggio inoltre parata itinerante de “La Frasca” a cura de “A paranza d’o lione”; domenica mattina l’associazione Nuova Arcadia propone il gioco itinerante Cluedo; infine il pomeriggio del 29 dicembre esibizione itinerante della banda musicale I corallini, performance live painting di Weronique Art e Lina Nappo con La santa allegrezza.

Weronique Art, eccellenza torrese nel mondo del body painting

Villa comunale Ciaravolo, spazio agli scrittori

Per la presentazione di libri e i relativi incontri con gli autori di “Nativi vesuviani” nella tensostruttura allestita nella villa Ciaravolo, dalle 19, venerdì 27 dicembre Giovanni Oliva presenta “Una storia d’altri tempi tra Pagani e Torre del Greco” e Gaetano Panariello “A tradimento”.

Sabato 28 sarà la volta de La donna tessitrice di Teresa Civitella; domenica 29 Zampalandia di Gabriele Palumbo; lunedì 30 I fiori della Petraia di Flavio Russo e Origine e significato del nome di Torre del Greco di Silvestro Sannino. La mattina di sabato 28 (ore 11) è in programma l’incontro culturale “Versi nativi. Voci della nostra comunità” a cura delle associazioni A spasso nei libri, Bricolage e Sicuramente amici.