Raffaele De Maio, ad un anno dalla scomparsa il libro che racconta la sua vita “dietro” al sipario

Raffaele De Maio, presentato il libro “Ora te lo racconto io”

L’indimenticabile Raffaele De Maio ed il libro che non è mai riuscito a vedere stampato: racconti di “fatti e fattacci dietro al sipario” completati dagli amici di sempre vedono la luce ad un’anno dalla morte dello scenografo e regista torrese.

“Ora te lo racconto io”, le memorie di Raffaele De Maio in un libro

C’erano tutti i grandi amici e la sua straordinaria famiglia alla serata evento che si è tenuta presso il Teatro del Centro a Torre del Greco venerdì 20 dicembre. C’era, in qualche modo, anche lui.

L’indimenticabile scenografo e regista torrese Raffaele De Maio, scomparso il 19 dicembre 2023 dopo una vita dedicata alle arti visive, al teatro, alle scene. Poliedrico, disponibile con tutti, instancabile. Questo è il dipinto che ne hanno fatto coloro i quali hanno avuto la fortuna di incrociare con lui la propria strada di vita e lavorativa.

Raffaele De Maio c’era, aleggiavano in sala le sue parole. Sul palco che ha ospitato gli interventi ci sono ancora le scene da lui realizzate per Alba Buonandi ed il suo centro di danza. Il racconto di una vita dietro al sipario, dietro le quinte, è raccolto in “Ora te lo racconto io”.

“Ora te lo racconto io”, l’ultima opera di Raffaele De Maio

Fatti e “fattacci” quotidiani: così De Maio diventa immortale

Chi gli è stato vicino racconta, come riportato anche nella prefazione del libro, di questa sua instancabile voglia di fare che, anche negli ultimi anni di vita, lo ha portato a non smettere di raccontare, anche quando ormai la salute lo stava abbandonando.

Non più con i pennelli o le matite, con cui ha disegnato un pezzo di storia di Torre del Greco: dai Quattro Altari, cui ha contribuito innumerevoli volte, ai carri dell’Immacolata. Ma con i ricordi e i racconti oggi impressi in un volume ricco di aneddoti ed immagini evocative, storie che si intrecciano con il suo lungo lavoro presso la RAI e le collaborazioni con grandi nomi dello spettacolo, uno su tutti Roberto De Simone.

Con questa pubblicazione, il maestro De Maio diventa – qualora ce ne fosse ancora stato bisogno – definitivamente immortale. Diviene egli stesso un pezzo di storia cittadina di Torre del Greco che si iscrive di diritto nella “hall of fame” delle eccellenze torresi, geni in ogni settore che la città corallina è stata in grado di sfornare grazie alla sua naturale commistione di arte, sacralità, difficoltà quotidiane e l’innato sentimento di resilienza collettiva che si distilla in tanti dei suoi figli.