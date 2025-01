Sindaco Mennella, gli auguri per il 2025: “Stiamo costruendo la città del futuro, sarà turistica”

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella: gli auguri alla città e cosa ci aspetta nel 2025

Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, nel fare gli auguri di buon 2025 alla città ha anticipato ai microfoni di Vesuviolive.it alcuni progetti in cantiere per l’anno appena iniziato.

Mennella e gli auguri per il 2025: “Torre sarà turistica”

Al lavoro fin dai primi giorni del nuovo anno per costruire quella che egli stesso ha definito la “Torre del Greco del futuro”, Luigi Mennella ha voluto rivolgere, in primis, un pensiero ai tanti torresi sparsi nel mondo, oltre che a quelli “in patria”.

“Auguro ai cittadini ma anche a chi vive oltre i nostri confini innanzi tutto un anno pieno di salute ma in particolare un anno di pace, non solo per Torre ma per il mondo. Ed anche un pò di prosperità che non fa male. Auspichiamo un 2025 veramente bello”, le sue parole.

Torre del Greco, via Roma durante le festività natalizie 2024

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Ai concittadini che non sono potuti rientrare per queste festività natalizie porto gli auguri della città tutta, in qualità di sindaco, ed un grande abbraccio: lavoriamo anche per loro, per rendere Torre più accogliente ogni volta che tornano e devo dire che i riscontri spesso sono positivi”.

“Successo degli eventi sotto gli occhi di tutti ma faremo anche di meglio”

“Stiamo costruendo la città del futuro”, afferma il sindaco. Una città sulla quale l’amministrazione comunale sta concentrando gli sforzi affinché compia, nell’anno appena iniziato, quel salto di qualità per diventare un punto di riferimento per i turisti.

Nicola Piovani al Teatro Corallo – Foto di Mimmo Torrese per Cultura Comune di Torre del Greco

“Di sicuro nel 2025 continueremo nel solco tracciato nell’anno appena terminato. Il successo degli eventi sono sotto gli occhi di tutti, a partire dalla Festa dei Quattro Altari, fino alle rassegne e ai concerti, con nomi importanti da Gragnaniello a Max Gazzé fino a Noa, Piovani e Ray Gelato nell’ambito della rassegna di appuntamenti natalizi”, ricorda Mennella.

Quattro Altari, festa confermata nel 2025: “Faremo meglio del 2024, abbiamo già budget”

E per il futuro? “Vorremmo cominciare a puntare sul teatro, di cui la città vanta una grande tradizione. Certamente cominceremo a lavorare sulla Festa dei Quattro Altari con ampio anticipo, avendo già messo in bilancio preventivo la cifra da investire”..

Festa dei Quattro Altari 2024, veduta aerea. Credits: Pacopixel94 per Vesuviolive.it

“Questo ci consentirà di anticiparci sulla programmazione e sulla definizione degli eventi: di conseguenza, vogliamo promuovere al meglio questo evento per portare ancora più persone in città”.

Anche questo intento viaggia nella direzione di rendere Torre del Greco una città turistica non solo sulla carta ma anche nell’immaginario dei tanti potenziali avventori, intercettando i flussi dei territori vicini ma anche diventando la “prima scelta” dei viaggiatori di piacere dell’anno appena stappato.

“Ma dobbiamo migliorarci sempre più: abbiamo avuto molti elogi per gli eventi messi in campo durante queste festività natalizie, molti dei quali sono ancora in corso: ovviamente, anche questa programmazione sarà da ripetere per il 2025 e lo faremo migliorando tutte le pecche che ci sono state”.

Migliorare i servizi per cittadini e turisti

Non solo feste e spettacoli: Torre del Greco si candida a diventare, secondo Mennella, un attrattore 365 giorni l’anno, grazie a “calamite” che non conoscono stagionalità.

“Stiamo per terminare i lavori al Museo Virtuale del Corallo e del Cammeo, contiamo a stretto giro di poter inaugurare questa innovativa struttura. Tempi brevi anche per completare il passaggio di competenze su Villa De Nicola e per adeguare la via di accesso a Villa delle Ginestre che ospitò Giacomo Leopardi”, spiega il sindaco.

Villa delle Ginestre

16 milioni dalla Regione per rifare il look al centro storico

Poi anticipa: “Abbiamo intercettato 16,5 milioni di euro dalla Regione Campania per un progetto di rigenerazione urbana del nostro centro”.

“In primo piano, nella nostra agenda, anche proseguire su tutte le attività collaterali allo sport: anche questo rientra nel disegno di essere potenziali attrattori per visitatori esterni”.

Rifiuti, a breve il nuovo piano. Sui trasporti continuano gli incontri

Ma non si può parlare di turismo senza pensare ad un consolidamento e miglioramento di alcuni servizi essenziali: settori come trasporti e rifiuti sui quali l’amministrazione sta lavorando per dare ricadute positive in primis a chi vive, da cittadino, ogni giorno Torre del Greco.

Sui rifiuti Mennella annuncia: “Da poco si è chiusa la gara, speriamo tra gennaio e febbraio di avere già al lavoro la nuova azienda”.

Rifiuti, Mennella promette: “Nel 2025 si rivedranno gli spazzini in strada”

“Ricordo che il servizio è stato suddiviso in due lotti: uno per il trasporto e rimozione dei rifiuti, l’altro per lo spazzamento. Questo significa che si rivedranno gli spazzini in strada, ognuno la propria zona di competenza e cureranno in particolare marciapiedi e strade”.



“A breve poi partiranno le procedure per affidare la cura del verde pubblico: anche questo è rientrato nella programmazione, ciò non succedeva da anni.”

Anche sui trasporti il primo cittadino di Torre del Greco conferma che si continua a lavorare alacremente “dietro le quinte” per offrire un servizio soddisfacente: “Abbiamo in programma un incontro sia con De Gregorio, presidente dell’EAV, che con i rappresentanti dei ‘pulmini’: i due servizi devono convivere per coprire tutto il territorio. Affinché i taxi collettivi siano complementari al trasporto di linea è necessaria la cooperazione di tutte le forze in campo ed anche su questo siamo al lavoro affinché possa essere un obiettivo raggiungibile nel 2025″.