Turris, Cocetta e Scaccabarozzi pronti all’addio: Crotone e Pontedera li aspettano

Cocetta e Scaccabarozzi salutano la Turris, nel futuro dei due ci sono Crotone e Pontedera

Con tutta probabilità quella di domenica è stata l’ultima partita in corallino per Nicolò Cocetta e Jacopo Scaccabarozzi. I due, arrivati nell’estate 2023, sono pronti a salutare la piazza corallina dopo una stagione e mezza. Il primo andrà in Calabria, direzione Crotone.

Il secondo, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, cambierà invece girone passando al B, ritornando a disposizione di Leonardo Menichini a Pontedera.

Le principali attenzioni per la Turris sono però per la trattativa di Cocetta, dove i corallini riceveranno alcuni calciatori dalla squadra di Emilio Longo.

La Turris saluta Cocetta e Scaccabarozzi. Dal Crotone in arrivo tre calciatori

Nicolò Cocetta andrà a Crotone nella speranza di ritrovare nuovo slancio dopo gli ultimi sei mesi alla Turris tra luci e ombre. A fare il percorso inverso dovrebbero essere tre calciatori.

Dalla Calabria infatti arriveranno tre tra l’esperto Andrea Rispoli ed i giovani Giovanni D’Aprile, Mario Aprea e Aristidi Kolaj (obiettivo principale della Turris). Il tutto dovrebbe avere il via libera nel giro di qualche giorno, con le due squadre che vogliono chiudere la trattativa.

A partire sarà anche Jacopo Scaccabarozzi. Il jolly di centrocampo è tra i più scontenti della situazione creatasi a Torre del Greco ed ha espressamente chiesto la cessione. Per lui ci sarà il ritorno con mister Leonardo Menichini che lo aspetta a Pontedera nel girone B.

I due non saranno gli unici a partire, nei prossimi giorni sono previste altre uscite. Occhi puntati su Morrone che potrebbe salutare in direzione Team Altamura. Veto invece su Ricci (vero e proprio leader dello spogliatoio) e Nocerino, con il secondo che potrebbe essere ceduto ma rimarrebbe in prestito al team corallino fino alla fine della stagione.