Piscina comunale, si posa la prima pietra: ci sarà anche un campione olimpionico di pallanuoto

Comincia la costruzione della piscina comunale a Torre del Greco: domani, venerdì 10 gennaio, la posa della prima pietra.

Piscina comunale, cominciano i lavori

Dopo il palazzetto dello sport, è la volta della piscina comunale. Partono i lavori anche per il secondo impianto della Cittadella di viale Europa: nei giorni scorsi è stato infatti consegnato il cantiere alla ditta incarica di eseguire gli interventi.

Ultimate le procedure relative alla messa in sicurezza e alla pulizia dell’area, è tutto pronto per dare il via alle opere che porteranno alla costruzione dell’impianto, che riguarderanno la zona fino a dicembre del 2026.

Anche in questo caso, come già avvenuto per il palasport, è in programma la cerimonia della posa della prima pietra, che in rappresentanza dell’amministrazione sarà effettuata dal sindaco Luigi Mennella.

Nella circostanza i tecnici incaricati forniranno notizie relative anche agli interventi in corso per la realizzazione del palazzetto dello sport. La cerimonia è in programma venerdì 10 gennaio alle ore 10.30 nell’area di viale Europa dove sorgerà l’impianto.

Piscina con fondi PNRR, per la prima pietra arriva Porzio

Anche l’impianto natatorio rientra tra i progetti finanziati con i fondi del Pnrr: nello specifico, l’intervento relativo alla piscina è stato ammesso a finanziamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport per un importo di 2,5 milioni di euro. Previsto un cofinanziamento con fondi comunali per ulteriori 275mila euro.

Pino Porzio, campione olimpionico medaglia d’oro a Barcellona 1992

Alla cerimonia sarà presente anche un ospite di eccezione: si tratta di Pino Porzio, icona della pallanuoto nazionale e mondiale.

Nel suo palmares da giocatore infatti, oltre al titolo olimpico di Barcellona 1992, anche un oro mondiale a Roma nel 1994 e un argento iridato nel 1986 a Madrid, una Coppa del Mondo, un oro europeo (1993) e due successi ai Giochi del Mediterraneo, oltre ad otto scudetti, due Coppe dei Campioni e una Coppa delle Coppe.

Porzio è poi uno degli allenatori di club più vincenti della storia della pallanuoto, avendo portato a casa da tecnico otto scudetti e cinque Coppe dei Campioni con Posillipo e Pro Recco.

Il campione olimpico di Barcellona 1992 sarà a Torre del Greco grazie all’interessamento del delegato Coni, Liberato Esposito.