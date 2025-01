Turris, si complica la pista Cavese per Trotta: manca l’intesa tra le parti

Rallenta la pista Cavese per Marcello Trotta, la Turris non riesce a trovare l'accordo con i blufoncé

Si continua a parlare di mercato in uscita in casa Turris. Dopo l’obbligo imposto ai corallini dalla Covisoc a seguito delle ultime vicende societarie e finanziare, i vesuviani si trovano in un limbo nel mercato di gennaio.

Salutati Ekuban, Casarini, Scaccabarozzi e Cocetta, la Turris rischia di perdere altri pezzi. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Marcello Trotta: l’attaccante dopo sei mesi difficili e senza gol era attenzionato da alcune squadre, tra cui la Cavese di Maiuri. La trattativa però nelle ultime ore ha avuto una brusca frenata a seguito delle ultime news arrivate dal fronte corallino.

Cavese e Turris non trovano l’accordo, Trotta rischia di restare in corallino

Le due squadre nel corso della scorsa settimana si erano accordate per un maxi-scambio, con Trotta verso Cava De Tirreni e Ismaila Badje e Amara Konate in direzione Torre del Greco.

Complice però il blocco del mercato, i corallini non possono tesserare i due calciatori e dunque l’accordo dalle parti è per ora saltato.

La Cavese per questo motivo ha chiesto tempo, iniziandosi anche a guardare attorno, alla ricerca di qualche affare di mercato.

Ora come ora, la permanenza (momentanea) di Trotta a Torre del Greco è tutt’altro che impossibile, anche perché le altre offerte arrivate, prettamente dalla Serie D, non sono state gradite dal calciatore.

La speranza della Turris è quella di sbloccare quanto prima la situazione societaria per iniziare a fare mercato e riempire i tanti tasselli vuoti che pian piano stanno spuntando per colpa delle varie cessioni.

Una situazione non semplice, spiegata da Rosario Primicile durante l’ultima puntata di Turris Live. I tempi per risolvere la questione non sono noti e il mercato non aspetta. Nel mentre nei prossimi giorni sono attese nuove cessioni da ufficializzare.