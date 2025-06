Uniti per la la salute: l’iniziativa per donne e minori fragili del Plinio Medical Center a Torre del Greco

L'iniziativa del Plinio Medical Center per la città di Torre del Greco presentata in aula consiliare

Fornire assistenza sanitaria a donne e bambini indigenti o vittime di violenza: è l’obiettivo della collaborazione tra Plinio Medical Center, amministrazione comunale e l’associazione “Solo Donne Rosanna”.

Plinio tende una mano: assistenza sanitaria a donne vittime di violenza

Una nuova iniziativa solidale prende forma a Torre del Greco, dove istituzioni, associazioni e mondo sanitario si uniscono per offrire supporto concreto a chi vive situazioni di fragilità.

È stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune, il progetto “Uniti per la tutela della salute”, promosso dal Plinio Medical Center in collaborazione con la consigliera alle Pari Opportunità Iolanda Mennella e l’associazione “Solo Donne Rosanna” presieduta da Lella Fuoco.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: offrire assistenza sanitaria gratuita e specializzata a donne indigenti, minori e persone vittime di violenza, che troppo spesso restano escluse dai circuiti tradizionali di cura.

“Uniti per la tutela della salute”: in cosa consiste l’iniziativa

Il Plinio Medical Center metterà a disposizione una serie di servizi medici dedicati, con giornate organizzate per garantire un accesso agevole, dignitoso e continuativo alle prestazioni sanitarie.

“È un punto di inizio, non di arrivo”, sottolineano gli organizzatori, che intendono dare continuità a un percorso di responsabilità sociale e ascolto del territorio. Non solo visite mediche, ma anche un messaggio forte di vicinanza a chi lotta ogni giorno in silenzio, spesso nell’indifferenza generale.

Durante l’incontro sono intervenuti il sindaco Luigi Mennella, il consigliere Felice Gaglione, la dott.ssa Iolanda Mennella, il dott. Marco Caianiello e il dott. Enrico Di Spirito del Mimina Group, Giovanna Collaro del Centro Ascolto, e l’avv. Lucia Portento per l’associazione “Solo Donne Rosanna”.

A dare un ulteriore tocco di partecipazione, la presenza simbolica delle “Rossannine”, testimoni attive dell’impegno quotidiano contro la violenza e l’esclusione.

Con questo progetto, il Plinio Medical Center ribadisce il proprio ruolo non solo come struttura sanitaria d’eccellenza, ma come presidio sociale attento alle fragilità della città. Una sanità che cura, ma che sa anche ascoltare, accogliere e dare speranza.