AGGIORNAMENTO LIVE/ Meteo per l’Immacolata a Torre del Greco: come sarà il tempo

A Torre del Greco l’8 dicembre non è una data: è un respiro collettivo trattenuto fino al mattino guardando il meteo. È l’attesa silenziosa nelle case, lo sguardo verso il cielo ogni volta che una nuvola più scura passa sopra il Vesuvio. È il pensiero fisso che ritorna: “Ma il carro esce?”

E la risposta, come sempre, la dà il meteo. Gli aggiornamenti live sulle previsioni del tempo per il giorno della festa

Meteo per l’Immacolata: gli aggiornamenti live

1° dicembre, ore 14.30 – Previsioni a lungo termine, annunciata alta pressione temporanea tra l’8 e il 12 dicembre. Piogge previste solo sull’estremo sud Italia (fonte ilmeteo.it).

1° dicembre, ore 12.30 – Diramata allerta meteo regionale fino al giorno 2 dicembre. Invocata la saggezza popolare: “Meglio che ‘scarica’ adesso, così poi migliora”.

1° dicembre, ore 10.00 – La previsione per l’Immacolata passa da sereno a variabile. Temperature previste tra i 9 e i 16 gradi.

30 novembre, ore 22.00 – Prima previsione a lungo termine, il meteo per l’8 dicembre si preannuncia sereno (fonte Apple Meteo).

Dal 2017 la questione meteo legata all’Immacolata è cambiata rispetto ai decenni precedenti: le prescrizioni di sicurezza richiedono che si metta in moto una macchina organizzativa ben più complessa rispetto al passato.

Così risulta ancora più importante determinare se la processione possa tenersi nella sua data canonica dell’8 dicembre oppure essere rinviata.

Se per anni la decisione veniva presa all’ultimissimo minuto, addirittura a pochi minuti dalle ore 10 dell’8 dicembre, ora è necessario anticipare tale verdetto che è la risultanza di accurati confronti tra autorità civili, religiose e forze dell’ordine.

Per la prima volta, lo scorso anno – edizione 2024 – il rinvio della processione è stato preannunciato con tre giorni di anticipo rispetto all’8 dicembre. Allo stesso modo, la domenica successiva fu confermata l’uscita del carro con un comunicato giunto nel corso della settimana, nonostante la nottata tra il sabato e la domenica avesse visto scendere qualche goccia di pioggia su Torre del Greco: tutto lascia intendere che anche quest’anno le tempistiche saranno rispettate.

Cosa succede se l’8 dicembre è maltempo

Non solo la pioggia ma anche il vento sono “nemici” della processione: oltre all’intensità dei fenomeni che potrebbe mettere in pericolo le persone, un cambio meteorologico in negativo durante la giornata potrebbe danneggiare la statua e i preziosi che la adornano.

Inoltre, le strade scivolose possono costituire un pericolo sia per i fedeli che per i portatori. Per questo, la decisione è sempre un delicato equilibrio quando il tempo è variabile: sono tanti i torresi che rientrano in città per la giornata dell’8 dicembre e per essi un rinvio potrebbe comportare l’impossibilità di assistere alla festa.

La tradizione vuole che, in caso di cattivo tempo nel giorno dell’Immacolata, la processione sia rinviata alla domenica successiva all’8 dicembre. Qualora anche in tale data il meteo fosse inclemente, si rinvierà ancora alla domenica successiva, fino al giorno di Natale.

Per due volte, nei 164 anni di storia dell’Immacolata, è stato impossibile far uscire il carro nelle domeniche precedenti al 25 dicembre: in questi due casi, la processione è stata rinviata al giorno di Santo Stefano, 26 dicembre.