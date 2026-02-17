De Palma, il ristorante popolare dove il pesce è “un lusso per tutte le tasche”: anche da asporto

A Torre del Greco c’è un ristorante che ha saputo trasformare la ristorazione di mare in un’abitudine quotidiana e non più in un lusso da concedersi solo nelle grandi occasioni: si tratta di De Palma ristorante e pizzeria.

De Palma a Torre del Greco, al ristorante come a casa

Il ristorante di pesce De Palma festeggia otto anni di attività ad aprile 2026 e lo fa con la consapevolezza di chi ha costruito, giorno dopo giorno, un rapporto autentico con la propria clientela: un legame fatto di fiducia, qualità e accessibilità.

Da De Palma il pesce non è più solo sinonimo di sabato sera, pranzi domenicali o di ricorrenze. L’idea che guida il locale è semplice ma rivoluzionaria: offrire una cucina di mare fresca e curata a prezzi che permettono di sedersi a tavola anche a metà settimana, magari dopo il lavoro, quando non si ha voglia di cucinare ma si desidera qualcosa di buono, una coccola nello stress dei giorni feriali.

“Il cliente si sente a casa. Non è una frase fatta: ecco cosa succede da noi”

Un approccio popolare nel prezzo, ma sottolineato da una qualità che riesce ad attrarre anche una clientela esigente, fidelizzata e felice. Così Ciro De Palma ci racconta il “suo” San Valentino: “È stato un giorno come un altro. Sala piena ma senza ‘menù fissi’: il cliente deve essere libero di gustare quello che vuole. Niente affollamento o turni che costringono le persone a mangiare di fretta, niente ‘overbooking’. Così il cliente diventa anche un amico: quando arriva qui e si sente come a casa”.

De Palma prosegue: “Non esistono occasioni più speciali di altre per concedersi la qualità al giusto prezzo e noi vogliamo che i nostri amici clienti tocchino con mano questo concetto. Questo significa essere davvero per il popolo”.

E quando chiediamo un esempio concreto di quella che può sembrare spesso una frase fatta, ‘qui il cliente si sente come a casa’ che veniamo sorpresi: “Posso dirti che ci sono famiglie intere che si siedono e dicono ‘Ciro, fai tu, ci fidiamo’. Consapevoli che alla cassa non riceveranno nessuna ‘mazzata’”.

“Oppure i gruppi di amici per i quali riserviamo la loro bottiglia di vino preferita perché vengono ogni settimana. Ed ancora, i ‘ritardatari’ che si trovano a pranzare o cenare quando da altre parti troverebbero le cucine chiuse e che noi, invece, cerchiamo sempre di accontentare per venire incontro alle loro esigenze”.

Otto anni di attività: “La fiducia si crea giorno dopo giorno”

È questa la vera forza del locale: parlare a tutti, dall’imprenditore che desidera una cena di mare alla famiglia che vuole vivere una serata serena senza spendere cifre eccessive.

Formule accessibili senza mettere in discussione la qualità permettono di organizzare feste di ogni genere con menù che partono da circa 20 euro a persona, senza rinunciare al gusto.

Aprile segnerà l’ottavo anniversario dall’apertura: otto anni di lavoro continuo che giorno dopo giorno – e non “weekend dopo weekend” – hanno creato uno storico fatto di clienti fidelizzati, abitudini e affetto.

Otto anni di sale piene e felici, di serate in compagnia vissute come riti ripetuti senza preoccuparsi troppo del conto e sapendo di fare sempre una gran bella figura.

L’asporto “scientifico” di De Palma: “Non è un’alternativa, è il ristorante a casa vostra”

L’altra grande anima di De Palma è l’asporto, pensato non come alternativa “veloce”, ma come un modo diverso di vivere la stessa qualità del ristorante… a casa propria.

Qui nulla viene preparato in anticipo: la frittura si frigge al momento dell’arrivo del cliente, la pasta viene scolata e mantecata in base all’orario concordato, utilizzando trafile di Gragnano più spesse che mantengono perfettamente la cottura. Il risultato? Piatti che arrivano a casa ancora fragranti, cremosi e pronti da gustare.

È una scelta precisa: niente delivery che comprometta tempi e temperature, ma un dialogo diretto con il cliente per individuare l’orario perfetto per il ritiro.

Così il pranzo della domenica, una cena tra amici o anche un semplice mercoledì sera diventano l’occasione per mangiare pesce senza sporcare la cucina e senza rinunciare alla qualità.

“A che serve vendere una frittura in più se poi il cliente arriva a casa ed è scontento?”, spiega Ciro De Palma, “Chi ci sceglie sa che può attendere 10 minuti per ricevere il piatto ma ha la garanzia di gustarlo al meglio”.

“Talvolta – prosegue – ci troviamo a fare da ‘consulenti del gusto’: i nostri amici (Ciro si riferisce ai clienti con questo termine: un ‘lapsus’ che dice tanto) più affezionati vorrebbero portare i nostri piatti a casa anche se abitano a centro Torre. Allora noi suggeriamo gli orari più idonei per farlo: così da gustare le pietanze al meglio. Magari evitando il traffico, così da preservare la bontà: ci interessa che siano soddisfatti, non dobbiamo rincorrere un’ordinazione in più. Solo chi viene dal basso e dalla gavetta può capire quanto sia importante restare popolari per davvero e non per marketing”.

I numeri, d’altra parte, parlano chiaro: centinaia di fritture e zuppe di cozze preparate per le festività, certo, ma soprattutto una richiesta costante durante tutto l’anno, segno di un’abitudine ormai consolidata.

Al ristorante come a casa, per tutte le tasche: questo è il lusso della normalità

De Palma è la dimostrazione che il vero lusso oggi è la continuità: sapere che esiste un posto dove mangiare bene in qualsiasi giorno della settimana, sentirsi riconosciuti appena si entra, poter portare a casa lo stesso piatto che si gusterebbe al tavolo.

Un ristorante che ha scelto di restare fedele alla propria identità, di crescere senza rincorrere le mode e di costruire, piatto dopo piatto, una comunità. Perché qui il pesce non è un’eccezione. È una splendida, quotidiana normalità.

Ristorante Pizzeria De Palma: dove si trova e contatti

Per gustare le specialità del Ristorante Pizzeria De Palma, basta andare a Torre del Greco in viale Europa 46, poco distante dalla Litoranea e da piazzale Leopardi. Il locale è fornito di un ampio parcheggio.

Tel: 081 1816 4089

Facebook: De Palma Ristorante Pizzeria

Instagram: De Palma Ristorante