Il Calcio Napoli continua la sua preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta in attesa di riavere tutti i nazionali, che arriveranno tra martedì e mercoledì (tra cui anche Francesco Calzona). Gli azzurri sotto le direttive di Gianluca Grava hanno svolto la seduta odierna. Ancora a parte Victor Osimhen, il nigeriano paga ancora la botta subita nella sfida contro il Barcellona, motivo per cui non è entrato nella sfida contro l’Inter di domenica scorsa. Anche Politano come il bomber azzurro, ha svolto lavoro personalizzato.

Osimhen ancora a parte, il report dell’allenamento odierno del Napoli

Seduta in mattinata per gli azzurri, sotto gli ordini di Gianluca Grava, che ha preso le veci di Francesco Calzona, impegnato con la sua Slovacchia. Questo è il report pubblicato dal Napoli sui propri canali ufficiali: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo”.

Per i calciatori ora qualche giorno di riposo, prima di ripartire la settimana prossima, con la rosa al completo e con Francesco Calzona sul prato dei campi di Castelvolturno. Nel mentre si spera di ritrovare Osimhen, di cui il Napoli ha già dovuto fare per troppo tempo a meno. Nella corsa alla Champions League, adesso serve lo sforzo fisico (e non solo) di tutti. Ricordiamo il big match di settimana prossima contro l’Atalanta, una sfida decisiva in chiave classifica, specialmente per gli azzurri.