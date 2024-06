La folle frase di Auriemma: “Di Kvaratskhelia se ne trovano ovunque. Il Napoli deve incassare e salutare”

Dopo l’arrivo di Antonio Conte al Calcio Napoli, con presentazione prevista per l’inizio di settimana prossima. Gli azzurri adesso si cimentano sul mercato con Manna che già da qualche settimana sta sondando il terreno su una serie di situazione sia in entrata che in uscita. In attesa della giusta offerta per Victor Osimhen (Premier League su tutte in vantaggio). Negli ultimi giorni il PSG ha palesato un fortissimo interesse per Kvaratskhelia, tanto da arrivare ad offrire circa 110 milioni, rispediti al mittente da Aurelio De Laurentiis. Di parere discordante sulla scelta intraprese, il telecronista ed opinionista Raffaele Auriemma, che vota per la cessione del georgiano.

Vendere Kvaratskhelia, al Napoli serve incassare, l’opinione di Auriemma fa il giro del web

L’opinionista tifoso del Napoli sui suoi canali social si è espresso così sulla possibile cessione della stella georgiana al PSG: “Per me esiste un solo slogan che le squadre di calcio devono adottare in sede di mercato: prendi i soldi e falli scappare. Farsi dare un bel pacco di euro (100 milioni) e salutare, ringraziando, chi pensa di sentirsi felice altrove. Quelli bravi a fare le trattative, di Kvaratskhelia ne trovano quanti ne vogliono”.

Dopo le varie critiche accorse, con i social che subito hanno reso virale il post del giornalista con tanti tifosi del Napoli che hanno aspramente criticato il cronista. Lo stesso Auriemma ha voluto aggiungere una rettifica al post diventato virale poche ore prima: “Tengo a precisare, vista l’ignoranza dilagante tra i Webeti dei social, che quando scrivo “ne trovano quanti ne vogliono” sta a significare che avendo pescando Kvara nella georgiana Dinamo Batumi, con un ottimo scouting è possibile individuare dovunque profili prospettici che possono esplodere se hanno la fortuna di lavorare con un allenatore-maestro quale è stato Spalletti”.