Napoli-Chiesa sogno possibile, Conte spinge per l’esterno e gli azzurri fissano l’incontro con l’agente

Federico Chiesa è uno dei primissimi nomi sul taccuino di Antonio Conte per il suo Calcio Napoli dei sogni. L’esterno bianconero potrebbe prendere il posto di Matteo Politano sulla fascia destra (ruolo in cui ha giocato con costanza nella Fiorentina di Stefano Pioli e Vincenzo Montella) componendo un duo da sogno con Khvicha Kvaratskhelia dal lato opposto. Sul calciatore c’è la pressione del tecnico leccese che ha già espresso con chiarezza a Manna la volontà di volere il figlio di Enrico, ma sul calciatore c’è anche la Roma.

Conte vuole Chiesa a tutti i costi, il Napoli parte “in spedizione”

Antonio Conte spinge a tutti i costi per Federico Chiesa. L’esterno bianconero è in uscita dalla Juventus per una serie di motivi, tra cui il modulo di Thiago Motta (in dirittura d’arrivo l’annuncio come prossimo allenatore) che non giova alle caratteristiche dell’ex Fiorentina. Per questo motivo il Napoli vuole provare a tutti i costi il “colpo a sorpresa” anticipando anche la Roma, altra squadra che si è palesata con cospicuo interesse per la star bianconera. La cifra per il calciatore si aggira attorno ai 25 milioni, come rivela Sportmediaset, valore che rende ancora più appetibile l’esterno visti i prezzi di mercato odierni.

Per questo motivo il Napoli con Manna vuole muoversi d’anticipo ed ha già accordato un incontro con l’entourage del calciatore per strappare un primo “si” e battere la concorrenza della Roma, che punta al calciatore sotto precisa richiesta di Daniele De Rossi. Tatticamente Chiesa sarebbe perfetto per il modulo di Antonio Conte, essendo utile sia per un 3-5-2 che per un 3-4-3, sia da ala offensiva, sia da tutta fascia, come ha fatto in passato alla Fiorentina e in alcuni tratti di carriera con Massimiliano Allegri alla Juventus.