“Chiesa pupillo di Conte, farà di tutto per portarlo a Napoli”: l’indiscrezione che fa sognare

Continua la costruzione del Calcio Napoli targato Antonio Conte. Il tecnico leccese, di cui si aspetta la presentazione ufficiale che arriverà nei prossimi giorni, è in contatto costante con Giovanni Manna. Il “Comandante” è stato chiaro sotto molti aspetti in merito al calciomercato. Chi dovrà essere ceduto è già stato avvisato, stesso trattamento anche per gli incedibili. Sul mercato in entrata invece pochi dubbi: servono pedine mirate e di esperienza per risalire rapidamente la china. Uno dei sogni di Conte risponde al nome di Federico Chiesa, che nella Juventus di Thiago Motta rischia di rimanere fuori per questioni di natura tecnica.

Conte sogna Chiesa e l’arrivo di Thiago Motta può favorire il passaggio al Napoli dell’attaccante

Simbolo dell’Italia moderna e uno dei calciatori più amati e stimati in tutta Europa. Federico Chiesa è il sogno di Antonio Conte per l’attacco del Napoli. L’esterno della Juventus potrebbe essere sacrificato per il suo ruolo, che non troverebbe spazio negli schemi di Thiago Motta (prossimo allenatore bianconero). A conferma di ciò sono arrivate anche le parole di Alfredo Pedullà che sulla situazione si esprime così: “L’addio alla Juve di Chiesa è, all’apparenza, clamoroso. Lui è l’esterno italiano preferito da Antonio Conte, ma non escludo che possa piacere anche a De Rossi, per il buon rapporto che ha. Chiesa non è che non è considerato all’altezza da Thiago Motta, ma è un discorso tattico, di caratteristiche. Chiesa ha mercato anche in Premier League, ma Conte farà di tutto per portarlo al Napoli“.

Un sogno che diventerà realtà? Sicuramente un’operazione non semplice, ma Antonio Conte sembra pesare tanto sulla testa dei calciatori e dopo aver convinto Kvara a firmare il rinnovo, potrebbe essere decisivo per un’altra trattativa che sarebbe di fondamentale importanza chiudere.