Conte face to face con Giuffredi: Di Lorenzo non dovrà muoversi da Napoli

Giornate calde in casa Calcio Napoli per il nuovo allenatore Antonio Conte. Il tecnico leccese dopo l’annuncio della sua ufficialità ha iniziato a muoversi con lo staff azzurro in sede di mercato. Uno dei rebus da sciogliere è quello legato a Giovanni Di Lorenzo: il calciatoreè attualmente impegnato con la Nazionale in vista dell’Europeo in Germania. Il capitano è “ostaggio” delle ultime dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi che ha pochi giorni fa ha annunciato l’addio del difensore al Napoli. Non della stessa opinione Antonio Conte che in questi giorni vorrà vedere l’agente del calciatore per un confronto decisivo.

Conte non cambia idea, Di Lorenzo non si muove da Napoli nonostante le parole di Giuffredi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte punta e si fida ciecamente di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro nonostante gli ultimi mesi difficili e le parole pessime del suo agente può essere ancora una risorsa per il Napoli e il tecnico leccese lo sa. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni ci sarà un importante incontro tra Conte e Mario Giuffredi per decidere una volta per tutte il futuro del terzino destro. L’agente continua a spingere per la cessione e le continue interviste fatte nelle ultime settimane sono una chiara testimonianza.

L’incontro tra le parti è fissato per l’inizio di settimana prossima, naturalmente senza il calciatore che attualmente è impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti in vista dell’Europeo che vedrà la selezione del tecnico toscano esordire sabato 15 giugno contro l’Albania. Per Antonio Conte il terzino è fondamentale, sia per le sue abilità e sia per il suo atteggiamento da leader che gli hanno permesso di indossare la fascia da capitano nelle ultime stagioni. Per questo motivo si spingerà a tutti i costi per far rimanere il calciatore a Napoli almeno per un’altra stagione.