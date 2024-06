L’attacco di Malfitano a Di Lorenzo: “Ma chi ti credi di essere? Vai via subito da Napoli”

La situazione Di Lorenzo-Napoli diventa sempre più complessa, complice anche l’atteggiamento del suo agente che sta mettendo il bastone tra le ruote di De Laurentiis e Antonio Conte, nella speranza di ricucire un rapporto perduto. Il terzino azzurro secondo molte voci ha fatto il nome della Juventus per il suo futuro e Giuffredi sta cercando di accontentarlo. Nonostante ciò sullo sfondo rimane Antonio Conte, che continua a ribadire il suo desiderio di avere il capitano come trascinatore del suo gruppo. Nel mentre però non mancano le critiche al difensore: questa volta a scagliarsi contro di lui è il giornalista Mimmo Malfitano.

Mimmo Malfitano attacca Di Lorenzo, il calciatore deve lasciare Napoli

La storica firma de La Gazzetta dello Sport si è espresso così ai microfoni di Radio Marte: “Di Lorenzo? Questa sua decisione irrevocabile non la capisco e non la accetterò mai. Mandatelo via: a cosa serve tenerlo ancora a Napoli? Se dice di voler andare alla Juve e poi resta a Napoli, immaginate cosa possa accadere alla sua prima partita sbagliata con Antonio Conte? Lo dà via solo a determinate cifre: se la Juve lo vuole, sa quanto deve pagarlo. Giuffredi si farà promotore di un eventuale addio alle condizioni di De Laurentiis e si faranno le opportune valutazioni del caso. Per me, se ne deve andare via ora, in questo momento“.

Il giornalista ha poi continuato così: “Dopo aver avuto il rinnovo di contratto l’estate dello scorso anno, con un contratto da top player assoluto, a fine stagione dice che vuole andare via: per me deve andare via adesso, non domani e nemmeno dopodomani. Ma chi è ‘sto Di Lorenzo? Abbiate pazienza per favore: mica stiamo parlando di Djalma Santos o qualcun’altro”.