ULTIM’ORA/ Si sblocca Buongiorno al Napoli: 32 milioni e Ostigaard per convincere il Torino

L’affare Buongiorno al Calcio Napoli prosegue sui binari tanto sperati dallo staff azzurro. Mentre il calciatore è impegnato ad Euro 2024, nella selezione di Luciano Spalletti, i due club continuano a trattare incessantemente per trovare l’accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Come rivela però Tuttosport nell’edizione odiern, gli azzurri sembrerebbero aver trovato la quadra per convincere Cairo. Lo sforzo economico è di oltre trenta milioni e la contropartita sarà Ostigaard, indiscrezione che era già in uscita questo inverno (salvo poi ripensamento di Mazzarri).

Conte dopo Marin è pronto ad accogliere Buongiorno, l’offerta del Napoli convince il Torino

Alessandro Buongiorno è il grande obiettivo di Antonio Conte. Il tecnico azzurro stravede per il roccioso centrale del Torino ed ha spinto più volte con Manna per portare il giovane a Napoli. Il Torino sembra aver gradito l’offerta degli azzurri. Saranno trentadue i milioni versati più il cartellino di Leo Ostigaard che, ora come ora, sembra essere in fondo alle scelte di Conte. Il norvegese doveva già partire questo inverno ma a causa di un ripensamento di Mazzarri il difensore rimase, facendo saltare la trattativa Perez.

Naturalmente per ora il difensore rimane concentrato sull’Europeo anche se aveva già dato l’ok ad un suo passaggio al Napoli nelle scorse settimane, lasciando “la patata bollente” alle due squadre che in queste settimane hanno lavorato per un accordo e comunicare l’esito positivo della trattativa al difensore. Antonio Conte reputa fondamentale il difensore per il suo Napoli del futuro: l’incontro “casuale” tra i due della settimana scorsa è un piccolo segnale di una trattativa che prende sempre di più la strada giusta. L’obiettivo è regalare al tecnico il secondo acquisto in difesa dopo l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid per circa undici milioni di euro.