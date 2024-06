Clamorosa rivelazione: “Il Napoli aveva in pugno Thuram, Fofana e Sudakov ma Conte ha fermato tutto”

Il Calcio Napoli si muove sul mercato, in vista dell’inizio della sessione estiva di calciomercato Manna e il suo staff si sta muovendo, anzi si è già mosso nelle scorse settimane. A rivelare la clamorosa indiscrezione è stato Gennaro Esposito, imprenditore e molto amico del presidente De Laurentiis, che ieri al termine della presentazione di Conte ha rivelato alcuni retroscena di mercato ai colleghi di Calcio Napoli 24. Thuram, Fofana e Sudakov erano i tre grandi obiettivi azzurri, con trattative in dirittura d’arrivo, ma il tecnico leccese ha preferito fermare ogni contrattazione.

Sudakov, Thuram e Fofana, il tris che su cui Conte avrebbe posto lo “stop” per il suo Napoli

L’imprenditore e amico di Aurelio De Laurentiis si è esposto così sulla questione mercato di casa Napoli: “Prima che arrivasse Antonio Conte sulla panchina del Napoli, erano ad ottimo punto le trattative per Sudakov, Kephren Thuram e Fofana, i tre giovani erano i grandi obiettivi azzurri. Però sembra che con l’arrivo del tecnico leccese le trattative siano state bloccate. Questo è quello che ho saputo fino a qualche settimana fa d fonti certe, ma quando è arrivato Antonio Conte sono cambiate tantissime cose, come giusto che sia, il mister ha voluto dire la sua su più aspetti”.

E sull’attacco?: “A De Laurentiis piace tantissimo Gyokeres dello Sporting Lisbona, poi come seconda preferenza ha Santi Gimenez del Feyenoord. Se dovessi fare un nome e puntarci un euro direi Gyokeres. E’ il mio preferito in assoluto, è un grandissimo calciatore, però tra il dire e il fare ci sono in mezzo circa 100 milioni di euro, non una cifra qualunque, ma la clausola del calciatore è questa e non ci saranno sconti in merito. Anche per ADL, l’attaccante dello Sporting Lisbona è il preferito”.