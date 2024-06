Doveva essere un’estate completamente diversa per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano doveva essere uno dei primi a dover lasciare Napoli e invece sembra essere scoppiato un vero e proprio caso. Nessuna big (salvo un’offerta nemmeno ascoltata dall’Arabia) vuole pagare i 120 milioni della clausola. Per tutti la cifra è troppo alta anche complice l’ultima stagione dove il valore dell’attaccante è sceso complice una stagione tutt’altro che indimenticabile. Per questo motivo il Calcio Napoli è pronto a fare uno sconto, anche perché i 10 milioni l’anno percepiti dal nigeriano sono troppi anche per le casse azzurre.

Una clausola troppo alta, nessuno vuole Osimhen e il Napoli pensa di scontare la cifra

Complice una stagione che è stata tutt’altro che positiva, anche la clausola di Osimhen è diventata una cifra insormontabile per i maggiori club europei. Il nigeriano ha dalla sua uno stipendio di 10 milioni l’anno che non aiuta il Napoli, che per questo motivo vuole liberarsi del calciatore. La società azzurra ha intenzione di voler abbassare le pretese facendo uno sconto sulla clausola di 120 milioni per rendere più appetibile il calciatore alle altre squadre, tra i quali si è registrato solo un timido interessamento del PSG.

Un futuro dunque ancora da scrivere, nella speranza di vedere arrivare l’offerta giusta e formalizzare la cessione. Victor sogna l’Inghilterra, ma Chelsea e Arsenal (le uniche che hanno fatto dei sondaggi) sembrano, almeno per ora, aver virato su altri calciatori. Rimane viva l’offerta araba, ma Osimhen ha fatto sapere che non gradisce la destinazione e dunque ha rispedito l’offerta al mittente. Mentre da Parigi tutto tace, anche vista la recente situazione che vede la squadra di Luis Enrique interessata al gioiello georgiano Khvicha Kvaratskhelia.