Inizia il mese di luglio e finalmente incomincia anche il calciomercato. Il Calcio Napoli dopo l’addio di sei calciatori ha bisogno di cambiare la propria faccia. La sinergia Manna-Conte inizia a funzionare a dovere e dopo Rafa Marin, i partenopei continuano a tutelare la difesa, dando uno sprint decisivo alla trattativa Buongiorno. Il difensore è tornato ieri dalla cocente e deludente esperienza ad Euro 2024 (zero minuti giocati e un’eliminazione per l’Italia che difficilmente sarà dimenticata) e nei prossimi giorni incontrerà Cairo per formalizzare la volontà di salutare i granata per unirsi ad Antonio Conte, che nutre un’enorme stima per il difensore che sarà la punta di diamante del reparto arretrato.

Napoli-Buongiorno, ci siamo: accordo ad un passo. C’è la volontà del difensore, i dettagli

A riportare la notizia è La Repubblica, gli azzurri vogliono chiudere la trattativa il prima possibile e si narra di un accordo che sarà tra i 35 e 40 milioni di euro. A spingere la trattativa c’è lo stesso Buongiorno che dopo un confronto con Conte ha rimarcato la sua volontà di raggiungerlo a Napoli. Per il roccioso centrale lo aspetta un ruolo da leader in una squadra che vuole e deve rialzarsi dalle macerie di questa deludentissima ultima stagione. I prossimi giorni saranno fondamentali, anche perché il difensore è tornato in Italia dopo l’Europeo.

Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni ci sarà un confronto diretto tra Buongiorno e Cairo, dove il difensore ripeterà la sua volontà di raggiungere Conte a Napoli. Nel mentre la richiesta del Torino e l’offerta degli azzurri si avvicina sempre di più. Un investimento doveroso per un reparto che quest’anno ha fatto acqua da tutte le parti e Conte non ha voluto sapere storie, Buongiorno è imprescindibile per il suo calcio.