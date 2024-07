Con la vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, l’Italia raggiunge quota tre tennisti ai quarti di finale dello Slam più prestigioso: Wimbledon.

Wimbledon, anche Musetti vola ai quarti: mai dal 1948 tre italiani così avanti in uno Slam

Dopo un avvio in salita, il numero 22 del ranking ATP ha ingranato la marcia giusta e si è sbarazzato dell’avversario (numero 58) con il risultato di 4-6 6-3 6-3 6-2, riuscendo in un’impresa che mancava per i colori nostrani dal Roland Garros del 1948.

Musetti affianca il proprio nome ai connazionali Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo, e Jasmine Paolini: entrambi avevano ottenuto ieri il pass per i quarti. Nel prossimo turno, il tennista se la vedrà con il vincente tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, mentre Sinner se la vedrà con Medvedev.

La Paolini, numero 7 del ranking WTA e finalista all’ultimo Roland Garros, affronterà la statunitense Emma Navarro, che ha eliminato a sorpresa l’enfant prodige Coco Gauff.

Wimbledon 2024 diventa così il settimo Slam della storia ad avere due italiani nei quarti di finale del torneo singolare maschile. Alla fine della partita, Musetti, visibilmente emozionato, ha dedicato il successo alla famiglia.